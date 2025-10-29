Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України через атаки на енергетику

Інвестиційна компанія Dragon Capital вдруге за рік погіршила прогноз зростання економіки України на 2025 рік – із 2% у липневому оновленні макропрогнозу до 1,7%, щодо 2026 року очікування також погіршилися – з 1,5% до 1%.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Відновлення російських атак на критичну інфраструктуру буде головним негативним фактором для економіки на прогнозному горизонті. Натомість економічну активність підтримуватиме додатковий бюджетний стимул, що стає можливим завдяки більшому зовнішньому фінансуванню. Дефіцит бюджету сектору держуправління в цьому році сягне рекордних $50 млрд і, ймовірно, залишиться таким самим високим у 2026 році", – сказано в повідомленні.

На думку Dragon Capital, зростання економіки в січні-червні 2025 року було на рівні 0,8% через стікий споживчий попит, розширення внутрішнього військового виробництва та "енергетичне" перемир'я.

Проте темпи сповільнювались у зв'язку з втратами виробничих потужностей, вичерпування рушіїв зростання (макроекономічна стабілізація та відновлення роботи Чорноморських портів) й дефіциту робочої сили, а з червня 2025 року до цих факторів додалась затримка збору врожаїв зернових культур.

У Dragon Capital вважають, що тимчасову підтримку зростанню реального ВВП у четвертому кварталі 2025 року також надаватиме сектор сільського господарства завдяки прискоренню збору врожаю.

"Зважаючи на ці фактори, ми знизили наш прогноз зростання ВВП у 2025 році на 0,3 в.п. – до 1,7% р/р, і прогноз ВВП у 2026 році – на 0,5 в.п. до 1% р/р, проте через значну невизначеність щодо масштабу потенційних руйнувань критичної інфраструктури, ризики подальшого погіршення прогнозу залишаються високими", – зауважили в компанії.

Щодо майбутніх періодів, то попри зниження прогнозу на наступний рік, Dragon Capital також вважає, що в разі досягнення стійкого перемир'я на початку 2026 року зростання ВВП відповідатиме попереднім очікуванням – 5%.

Разом із тим, річний показник споживчої інфляції очікувано сповільнювався протягом минулих місяців, знизившись до 11,9% у вересні з травневих 15,9% після прискорення протягом 15 місяців.

В інвесткомпанії пояснили, що це зумовлене послабленням фундаментального тиску, нормалізацією пропозиції овочів після слабкого врожаю 2024 року та стабільними тарифами на електроенергію для роздрібних споживачів.

Dragon Capital також погіршила очікування щодо інфляції на наступний рік – компанія сподівається на зниження до 6% до кінця 2026 року, проти 5,3% у липневому оновленні макропрогнозу на 2026 рік, проте у 2025 році інфляція складе 9,3%.

Як і раніше, обсяги міжнародної допомоги на підтримку бюджету очікуються у 2025 році на рівні $52 млрд, а зростання міжнародних резервів Національного банку України – до рекордних $54 млрд до кінця 2025 року, що трохи вище за передній прогноз ($52 млрд) через переоцінку курсів валют і зростання цін на золото.

Завдяки зниженню імпорту електромобілів зовнішньоторговельний дефіцит скоротитися до $45 млрд у 2026 році з рекордних $49 млрд у 2025 році. Також на це вплине імпортозаміщення у виробництві військової продукції і перенесення експорту зерна на наступний рік через затримку збору врожаю.

"Припускаючи, що відтоки капіталу з приватного сектору не будуть суттєво зростати, і зважаючи на більші, ніж раніше очікувались, надходження міжнародної допомоги ($44 млрд замість $35 млрд), ми підвищили наш прогноз резервів НБУ на кінець 2026 року до $50 млрд із $42 млрд раніше", – додали в Dragon Capital.

Інвесткомпанія змінила й прогноз курсу – він очікується на рівні 43грн/$1 на кінець 2025 року (проти 43,5грн/$1 раніше) та 44грн/$1 на кінець 2026 року (46грн/$1 у попередньому оновленні макропрогнозу).

Раніше повідомлялося, що Національний банк України знизив прогноз зростання економіки України в 2025 році до 1,9%.

До того Міжнародний валютний фонд пояснив відсутність покращення прогнозів для України на цей та наступний роки продовженням бомбардування Росією української енергетичної інфраструктури, а також очікуваннями, що війна триватиме впродовж 2026 року.