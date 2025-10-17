Обстріли енергетики й продовження війни: МВФ пояснив відсутність покращення прогнозів для економіки України

Міжнародний валютний фонд пояснив відсутність покращення прогнозів для України на цей та наступний роки продовженням бомбардування Росією української енергетичної інфраструктури, а також очікуваннями, що війна триватиме впродовж 2026 року.

Про це заявив голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає Укрінформ.

"Що стосується прогнозів зростання в Україні, то вони дійсно погіршилися, і це є відображенням того, що ми бачимо, зокрема, від атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які також зачіпають цивільне населення", – сказав Каммер.

Окрім того, за його словами, МВФ також враховує те, що уряд України чітко вказав, що війна триватиме довше.

У цьому контексті Каммер підтвердив, що МВФ прогнозує показники економічного зростання України з урахуванням того, що війна може тривати протягом 2026 року.

"Щодо балансу поточного рахунку, то зміни, які ви бачите в наших прогнозах на 2025 рік, відображають, що, з одного боку, ми фіксуємо збільшення імпорту критично важливих товарів, які необхідні Україні для ведення війни, а з іншого боку, збільшення імпорту населенням – з огляду на втрату конкурентоспроможності економіки", – зауважив Каммер.

Водночас Каммер підкреслив важливість для України продовжувати "рішучі реформаторські зусилля" в боротьбі з корупцією, покращенні врядування та зміцненні інститутів. За словами Каммера, це надзвичайно важливо для підготовки України до етапу реструктуризації та для її прагнень приєднатися до Європейського Союзу.

"Тому ці структурні реформи необхідно проводити. Маю сказати, що одна з частин програми також чітко зосереджена на мобілізації внутрішніх доходів. Донори надають Україні суттєву підтримку, але Україна також повинна підтримувати свій бюджет, доклавши рішучих зусиль для збільшення доходів", – підкреслив Каммер.

Водночас він позитивно оцінив зусилля української влади. За його словами, уряд України "має дуже перспективне бачення, яке виходить за межі цієї війни, і хоче створити належні умови для структури економіки, а також для структури уряду й держави, щоби підтримати соціальні видатки, яких очікує населення".

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд скоригував свій прогноз стосовно зростання загального державного боргу України – у МВФ передбачають, що за результатами поточного року цей показник сягне 108,6% від ВВП України, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення зростання ВВП Росії до 0,6% у 2025 році після росту на 4,3% торік. Водночас МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%, на наступний – 4,5%, а прогноз інфляції на кінець року – на рівні 12% у 2025, 9% – у 2026 та 7% – у 2027 році.

До того МВФ заявив, що глобальна економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалось, однак попередив, що темпи її зростання будуть нижчими, ніж до пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд протягом 2026-2029 років.