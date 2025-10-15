МВФ покращив прогноз щодо держборгу України: до кінця року він зросте до 108,6% ВВП

Міжнародний валютний фонд скоригував свій прогноз стосовно зростання загального державного боргу України – у МВФ передбачають, що за результатами поточного року цей показник сягне 108,6% від ВВП України, тоді як у квітні очікувалося його підвищення до 110%.

Про це свідчать дані оновленої доповіді "Фінансовий монітор", передає Укрінформ.

Як повідомляється, за прогнозами МВФ, загальний державний борг України в 2025 році становитиме 108,6% від ВВП, що вперше за весь час перевищить "психологічну" позначку 100%.

Наступного року, як очікується, зростання загального держборгу України продовжиться й сягне 110,4%.

МВФ прогнозує початок зниження цього показника з 2027 року (до 106,4%): передбачається подальше зменшення до 102,9% в 2028 році, 98,3% – у 2029 році й 94,1% – у 2030 році.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення зростання ВВП Росії до 0,6% у 2025 році після росту на 4,3% торік. Водночас МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України на 2025 рік на рівні 2%, на наступний – 4,5%, а прогноз інфляції на кінець року – на рівні 12% у 2025, 9% – у 2026 та 7% – у 2027 році.

До того МВФ заявив, що глобальна економіка виявилася стійкішою, ніж очікувалось, однак попередив, що темпи її зростання будуть нижчими, ніж до пандемії коронавірусу.

Також повідомлялося, що МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд протягом 2026-2029 років.