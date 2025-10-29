Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на реконструкцію лікарень

Європейський Союз погодив додаткове фінансування для спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку – "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Як ідеться в повідомленні МОЗ, орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень унаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують з-поміж інших і внутрішньо переміщених осіб.

Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 489 об'єктів у складі 804 закладів охорони здоров'я. Із них 2 162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю. Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.

У вересні повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України визначило партнера для реалізації європейського проєкту зі створення нового державного органу, який відповідатиме за те, щоб усі лікарські засоби та медичні вироби в Україні були якісними, безпечними та відповідали стандартам Європейського Союзу.

Нагадаємо також, що внаслідок російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших дистриб'юторів ліків та медичних засобів в Україні – компанії "Оптіма-Фарм".