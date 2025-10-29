Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
107 0

Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на реконструкцію лікарень

Євросоюз виділить Україні 50 мільйонів євро на реконструкцію лікарень

Європейський Союз погодив додаткове фінансування для спільного проєкту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку – "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

Як ідеться в повідомленні МОЗ, орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень унаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням. Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують з-поміж інших і внутрішньо переміщених осіб.

Додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 489 об'єктів у складі 804 закладів охорони здоров'я. Із них 2 162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю. Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.

У вересні повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України визначило партнера для реалізації європейського проєкту зі створення нового державного органу, який відповідатиме за те, щоб усі лікарські засоби та медичні вироби в Україні були якісними, безпечними та відповідали стандартам Європейського Союзу.

Нагадаємо також, що внаслідок російської ракетної атаки на Київ 25 жовтня зруйновано офіс та складський комплекс одного з найбільших дистриб'юторів ліків та медичних засобів в Україні – компанії "Оптіма-Фарм".

Автор: 

лікарня (212) медицина (654) МОЗ (1462) допомога (1674) фінансування (2166)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 