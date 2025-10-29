В Україні можуть зрости ціни на гречку – її врожай цього року скоротився на 15%

Урожай гречки в Україні в 2025 році на 15% нижчий, ніж роком раніше, що не є проблемою для внутрішнього ринку, проте призведе до росту цін через ажіотажний попит, спровокований ЗМІ.

Про це заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає Інтерфакс-Україна.

"По гречці, наскільки розумію, вже в цьому році зібрано на 15% менше, ніж в минулому році. Запитання щодо її наявності має адресуватися не до переробників, а до аграріїв, які займаються агробізнесом", – сказав Рибчинський.

Він пояснив, що аграрії самі вирішують, що їм вигідно сіяти – соняшник, сою, ріпак, а згодом відстоювати свої права на експорт сої та ріпака перед Міністерством економіки та Державною податковою службою без сплати за 10% експортного мита, – або посіяти гречку, яка дає врожаю 1,3-1,5 тонни з гектару, щоб потім її продати по 20 тис. грн за тонну.

Відповідаючи на запитання про наявність підстав для росту цін на гречку в цьому році, Рибчинський сказав, що підстав немає, проте ціни будуть зростати.

"Якась газета чи Telegram-канал цього тижня почали кричати, що гречка дорожає. Люди послухали, побігли в супермаркет. Дивляться: гречка продається 25 грн/кг, а завтра буде по 30 грн/кг. Скупили всю. Склади переробних заводів спорожніли. Рітейлери починають запитувати владу "де гречка". А вона у фермерів, які чекають росту цін до 40 грн/кг і не відпускають товар. Роблять вони так тому, що споживач розкупив усю продукцію по 25 грн/кг", – зазначив Рибчинський.

Він нагадав, що ажіотажний попит на гречку, жито й інші продукти виникає стабільно раз на три-чотири роки.

"Не їдять українці гречку в такій кількості, як ЗМІ намагаються розповісти. Гречка в першу чергу потрібна людям, які хворіють на цукровий діабет. Решта споживачів може без неї обійтися, бо в Україні більше, ніж внутрішня потреба, вирощується кукурудзяної та пшеничної крупи", – наголосив Рибчнський і закликав українців не реагувати на штучно створюваний ажіотаж.

У сезоні 2025 року українські аграрії скоротили виробничі площі під гречкою до 69,1 тис. га проти 90,3 тис. га роком раніше. Станом на 24 жовтня в країні гречку зібрано з 86% виробничих площ із врожайністю 14 тонн із гектару, отримано 83,3 тис. тонн проти 126,9 тис. тонн роком раніше.

Як повідомлялося, закупівельні ціни на гречку в Україні минулого року зросли майже вдвічі – до 15 тис. грн за тонну.

Урожай гречки в Україні в 2023 році становив 207,5 тис. тонн, а експорт української гречки в січні-вересні того року зріс у 2,7 раза, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – до 117 тис. тонн.