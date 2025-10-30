"Повернись живим" отримав найбільший донат в історії фонду: 11,57 мільярда на потреби Сил безпеки і оборони. ІНФОГРАФІКА

Фонд "Повернись живим" у жовтні зафіксував рекордні надходження - понад 11,98 млрд грн, з яких 11,57 млрд грн надійшли трьома великими транзакціями по 3,8+ млрд грн кожна.

Донати прийшли в межах іноземного гранту і позначені як "Для підтримки оборони України відповідно до грантової угоди", повідомляє "Економічна правда" посилаючись на дані фонду.

За даними фонду, цьогоріч підписано кілька грантових угод з міжнародними партнерами, які передбачають цільове використання 100% коштів на потреби Сил безпеки і оборони. Фонд не утримує комісій і не може спрямовувати ці гроші на поточне забезпечення військових чи відкриті діючі проєкти.

У "Повернись живим" наголошують, що щоденні невеликі донати залишаються критично важливими для оперативного закриття запитів на фронті. Станом на 30 жовтня жовтневі надходження перевищили 11,98 млрд грн, а загалом за 10 місяців 2025 року фонд акумулював понад 18,1 млрд грн.

Читайте також: Україна та Норвегія запустили програму на 20 мільйонів євро для оборонних технологій. Що передбачено?

Для порівняння, у 2024 році фонд зібрав 4,4 млрд грн, що становило близько 18% від усіх донатів найбільшим благодійним фондам країни.

Раніше повідомлялось, що Україну допустять до участі в Європейській програмі оборонної промисловості. Завдяки цьому країна зможе отримати 300 млн євро закладених на Інструменти підтримки України.

Київ також зможе долучатися до проєктів спільного інтересу (EDPCIs) і поглиблювати промислову кооперацію з європейськими компаніями з перспективою інтеграції до Європейської оборонно-технологічної та промислової бази (EDTIB).