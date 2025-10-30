Аукціон з продажу "Дніпро-Арени" знову зірвався через відсутність учасників

Аукціон з продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази ФК "Дніпро", запланований на 30 жовтня, не відбувся через відсутність учасників.

Про це свідчать дані Prozorro.Продажі, повідомляє Liga.net.

Стартова ціна пакета активів була не менше 150 млн грн.

Об’єкти належать ПриватБанку, до якого вони перейшли після націоналізації у 2016 році як застава за кредитами колишніх власників. "Дніпро-Арена" збудована у 2008 році, вміщує близько 31 000 глядачів і відповідає вимогам УЄФА для міжнародних матчів.

До 2019 року стадіон був домашньою ареною клубу "Дніпро", що припинив існування після зупинки фінансування з боку Ігоря Коломойського. Надалі на стадіоні грав СК "Дніпро-1", який у 2024 році призупинив діяльність через фінансові проблеми.

Тренувальна база розташована у лісопарковій зоні масиву Придніпровськ у Самарському районі Дніпра. Її реконструювали у 2010 році, на території є чотири стандартні трав’яні поля, склади та інфраструктура для підготовки команд.

Раніше повідомлялось, що "ПриватБанк" повторно виставить на продаж колишній стадіон і футбольну базу Коломойського у Дніпрі.

Продаж активу відповідає стратегії зниження обсягів нерухомого майна, що перейшло на баланс банку як забезпечення за кредитами до націоналізації.