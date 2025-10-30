OpenAI готується до одного з найбільших IPO в історії з оцінкою до $1 трильйона, - Reuters

OpenAI, за даними трьох співрозмовників, опрацьовує підготовку до IPO з можливою оцінкою до $1 трлн і може подати документи у другій половині 2026 року.

У попередніх обговореннях ішлося про залучення щонайменше $60 млрд, однак строки і параметри можуть змінитися залежно від динаміки бізнесу та ринку, повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Фіндиректорка Сара Фрайер, за словами знайомих з планами осіб, називала цільовим 2027 рік, хоча радники припускають і більш раннє вікно. У компанії заявили, що IPO не є фокусом, а головне - будувати стійкий бізнес і просувати місію, щоб вигоди від AGI були загальними.

Плани виходу на біржу збіглися з завершенням реструктуризації, яка зменшує залежність від Microsoft. Некомерційна OpenAI Foundation контролює групу і має 26% частку плюс варрант, що робить її вагомим бенефіціаром фінансового успіху. За підсумками року очікується річний темп виручки близько $20 млрд, водночас збитки зростають.

IPO розглядають як спосіб дешевше залучати капітал і проводити більші угоди за рахунок публічних акцій - для фінансування інфраструктурних планів CEO Сема Альтмана. Він під час стріму визнав, що публічний ринок є найімовірнішим шляхом з огляду на майбутні капітальні потреби.

Серед інвесторів, які можуть виграти від розміщення, називають SoftBank, Thrive Capital і MGX з Абу-Дабі. Microsoft після інвестицій на $13 млрд володіє близько 27% компанії. На тлі біржового буму ШІ ринок уже бачив гучні угоди: CoreWeave вийшла на біржу за $23 млрд і утричі зросла, а Nvidia стала першою компанією з капіталізацією $5 трлн. WSJ раніше писала, що IPO OpenAI можливе вже з 2027 року.

