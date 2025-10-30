Система "Обрій": Уряд запустив цифровізацію ринку праці. Що передбачається?

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що запускає масштабну цифровізацію ринку праці з ядром у вигляді системи "Обрій".

Вона має зменшити паперові процедури, посилити аналітику попиту і пропозиції та прискорити працевлаштування, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У межах "Обрію" користувачі зможуть подати заяву на статус безробітного і допомогу, офіційно звільнитися з тимчасово окупованих територій, отримати грант на навчання та підтвердити кваліфікацію. Система інтегруватиметься з ПФУ, Держцентром зайнятості та іншими реєстрами для автоматичної перевірки даних.

Мінекономіки та Державна служба зайнятості створюють єдиний цифровий маршрут для шукачів роботи, роботодавців і освітніх провайдерів. Програми перенавчання планують прив'язати до реальних потреб бізнесу, застосувавши сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС.

Подання заяв відбуватиметься через Дію, а держава супроводжуватиме людину на всіх етапах кар'єрного шляху та у разі втрати роботи.

"Наш фокус – повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри", – заявив міністр Олексій Соболев, наголосивши на побудові системи для регулярного аналізу та прогнозування балансу попиту і пропозиції.

Технічні вимоги до "Обрію" розроблені за сприяння проєкту UK DIGIT, що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, виконавчий партнер – BRDO. Очікується, що сервісний підхід і робота з даними підвищать якість рішень центрів зайнятості та посилять зв'язок між роботодавцями і системою професійної освіти.

Раніше повідомлялось, що Кабмін затвердив створення єдиного реєстру кваліфікацій.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, це сучасна електронна платформа, що міститиме систематизовану інформацію про кваліфікації, професійні стандарти, кваліфікаційні центри, експертів з акредитації тощо. Доступ до Реєстру буде безоплатним і відкритим. Громадяни зможуть знайти адреси кваліфікаційних центрів, вимоги до професій та можливості професійного зростання.