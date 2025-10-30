На Херсонщині відновили зрошення на понад 1 000 гектарів сільгоспугідь: аграрії роблять ставку на овочі з поливом

Херсонська область переживає аномальну спеку та дефіцит опадів, що призвели до повної втрати врожаю на 100 тис. га.

На тлі кризи було відновлено зрошення понад 1 000 га у 2025 році, а опорою для розгортання поливів стала Інгулецька зрошувальна система, розповів директор Департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов, повідомляє EastFruit.

За даними ОВА, у 2024 році відновлено доступ до зрошення на 3 000 га, у 2025 році - понад 1 000 га, наступного року планують додати ще кілька тисяч гектарів.

Аграрії масово коригують структуру посівів: частину площ під соняшником замінюють на льон, натомість зростає частка овочів і баштанних, що забезпечують вищу виручку з невеликих площ, але потребують стабільного поливу.

Найбільші втрати зернових і технічних культур фіксують у Бериславському районі, найближчому до зруйнованого Каховського водосховища. Якість води з Інгульця обмежує вибір культур - висока мінералізація загрожує засоленням ґрунтів і не підходить для водомістких культур.

"Без відновлення Каховського водосховища ми перетворюємося на пустелю. Інгулецька вода дуже солена і нею не можна поливати частину культур, бо засолюватимуться землі" - зазначає директор департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської ОВА Дмитро Юнусов.

Фокус регіону - максимально швидко нарощувати зрошувані площі, аби втримати овочеве виробництво та доходи господарств у посушливих умовах. Паралельно влада та фермери підбирають культури й технології, сумісні з доступними джерелами води, щоб мінімізувати деградацію ґрунтів і забезпечити комерційну доцільність посівів.

Раніше повідомлялось, що після підриву Каховської ГЕС російськими військовими у 2023 році майже всі зрошувальні системи на території чотирьох областей Півдня України – Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської – припинили функціонування.