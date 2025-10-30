Україна отримала $177 мільйонів від Світового банку. Куди спрямують кошти?

Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів підтримки реформ.

Як повідомили в Міністерстві фінансів України, кошти розподілять наступним чином:

$147 млн – за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління";

$30 млн – за проєктом THRIVE "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність".

Отримані кошти були зараховані до загального фонду державного бюджету України.

Обидва проєкти реалізуються за фінансовим інструментом Program-for-Results (PforR) – "Програма кредитування з прив'язкою до результатів". Цей підхід передбачає виділення коштів лише після досягнення визначених показників ефективності.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. У його межах Світовий банк уклав з Україною угоди на понад $1 млрд, зокрема, передбачивши $10 млн грантових коштів. Головна мета проекту – забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями.

Для отримання чергового траншу Україна виконала низку умов, серед яких:

затвердила єдиний портфель публічних інвестиційних проектів на 2026-2028 роки (з урахуванням гендерних та кліматичних аспектів);

ухвалила методичні рекомендації щодо оцінки впливу публічних інвестиційних проєктів на довкілля;

підтвердила виконання Антикорупційної програми Державної податкової служби.

Проєкт THRIVE, започаткований у 2024 році, спрямований на підвищення ефективності Програми медичних гарантій та зміцнення системи охорони здоров'я. Загальний обсяг фінансування становить $1,2 млрд, у його межах підписано угод на $449 млн кредитних коштів та $5 млн грантових коштів.

Черговий транш у розмірі $30 млн отримано авансом для подальшої підтримки реформи Програми медичних гарантій. Кошти буде спрямовано на посилення спроможності Національної служби здоров'я України моніторити діяльність медичних закладів і підвищувати якість надання медичних послуг.

До кінця року Україна очікує отримати додатково $249 млн у межах проекту SURGE та $17,5 млн – у межах проєкту THRIVE.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Раніше в жовтні Україна отримала $133 млн від Світового банку за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Перед тим повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.