Відновлення України: 15 нових проєктів отримають фінансування. Куди спрямують гроші?

Кабінет Міністрів України погодив перерозподіл субвенції з державного бюджету на фінансування додаткових 15 проєктів у дев'яти регіонах України.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, йдеться про 11 проєктів із відновлення водопостачання та водовідведення, а також про 4 проєкти відновлення закладів охорони здоров'я в Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.

У Мінгромад нагадали, що цього року державний бюджет України спрямовує 1 млрд грн субвенції на фінансування проєктів розвитку.

Завдяки останнім змінам кількість проєктів, що отримають державну підтримку, зросла зі 106 до 121.

Це фінансування відбувається в рамках Програми відновлення України III, яка реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Загальна угода на 100 млн євро, підписана та ратифікована у 2024 році, передбачає надання коштів громадам на безповоротній основі через субвенцію з держбюджету.

Наразі в межах Програми загалом схвалено до реалізації 130 проєктів із загальною кошторисною вартістю близько 4,7 млрд грн. Прозорість і пріоритизація цих ініціатив забезпечена через цифрову екосистему DREAM, куди громади подавали свої заявки.

