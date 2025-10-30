Відновлення України: 15 нових проєктів отримають фінансування. Куди спрямують гроші?
Кабінет Міністрів України погодив перерозподіл субвенції з державного бюджету на фінансування додаткових 15 проєктів у дев'яти регіонах України.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України, йдеться про 11 проєктів із відновлення водопостачання та водовідведення, а також про 4 проєкти відновлення закладів охорони здоров'я в Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.
У Мінгромад нагадали, що цього року державний бюджет України спрямовує 1 млрд грн субвенції на фінансування проєктів розвитку.
Завдяки останнім змінам кількість проєктів, що отримають державну підтримку, зросла зі 106 до 121.
Це фінансування відбувається в рамках Програми відновлення України III, яка реалізується спільно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Загальна угода на 100 млн євро, підписана та ратифікована у 2024 році, передбачає надання коштів громадам на безповоротній основі через субвенцію з держбюджету.
Наразі в межах Програми загалом схвалено до реалізації 130 проєктів із загальною кошторисною вартістю близько 4,7 млрд грн. Прозорість і пріоритизація цих ініціатив забезпечена через цифрову екосистему DREAM, куди громади подавали свої заявки.
Раніше стало відомо, що Україна отримала $177 млн від Світового банку в межах двох проєктів – SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" та THRIVE "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність".
До того стало відомо, що міжнародні установи розподілили додаткове фінансування на відновлення України.
