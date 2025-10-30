Будівельні проєкти почнуть перевіряти на дотримання вимог безбар’єрності

Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Так, відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей із інвалідністю та інших маломобільних груп населення – батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, такий чек-лист заповнюватимуть архітектори, проєктувальники та експертні організації.

Він підтверджуватиме, що проєкт розроблено з урахуванням будівельних норм щодо інклюзивності та безбар'єрного простору.

"Безбар'єрність має бути не просто декларацією, а реальною нормою для кожного проєкту. Ми закладаємо принцип доступності ще на етапі проєктування, щоб кожен новий будинок, школа чи лікарня в Україні були комфортними для всіх людей без винятку", – зазначив віцепрем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Новий інструмент стане частиною цифрової системи ЄДЕССБ і забезпечить контроль безбар'єрності на всіх етапах – від створення проєкту до введення об'єкта в експуатацію.

Як додали в Мінгромад, це дозволить підвищити якість проєктування, зробити процеси в будівельній галузі більш прозорими та гарантувати, що нові будівлі в країні будуть зручними і доступними.

Як повідомлялося, в серпні Кабінет Міністрів затвердив порядок планування та облаштування безбар'єрних транспортно-пішохідних маршрутів.

У червні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Станом на початок жовтня від серпня 2023 року понад 3 тис. роботодавців в Україні скористалися можливістю компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю від Державної служби зайнятості. Було створено доступні умови праці для майже 4 тис. працівників, а загальна сума виплат уже перевищила 284 млн грн.