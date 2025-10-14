Бізнес отримав майже 300 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю

Від серпня 2023 року понад 3 тис. роботодавців в Україні скористалися можливістю компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю від Державної служби зайнятості.

Як ідеться в повідомленні Служби, було створено доступні умови праці для майже 4 тис. працівників, а загальна сума виплат уже перевищила 284 млн грн.

Цього року профінансовано вже понад 151 млн грн.

Найбільше компенсацій отримали роботодавці у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та в Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тис. грн, для ІІ групи – 80 тис. грн.

Середній розмір виплат наразі складає 79 тис. грн.

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей із інвалідністю. Розраховувати на компенсацію можуть і роботодавці, які облаштовують робочі місця для працівників-ветеранів із інвалідністю, що повернулися з війни на своє місце роботи.

Також можуть отримати компенсацію за облаштування власного місця провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), у тому числі з числа ветеранів, яка розпочала або після звільнення з військової служби в запас/відставку продовжила свою діяльність.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути й бачити та інші товари.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

У середині вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в 2025 році понад 15 тис. підприємств не виконали квоту з працевлаштування людей із інвалідністю, з наступного року будуть сплачувати внесок.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Державна служба зайнятості від початку дії програми, з серпня 2023 року, виплатила вже 267 млн грн понад 3 тис. роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тис. працівників із інвалідністю.

У червні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Також Кабінет Міністрів змінив систему сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також розширив можливості для використання сплачених за це роботодавцями коштів.

За даними опитувань, дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. При цьому найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.