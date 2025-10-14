Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бізнес отримав майже 300 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю

Бізнес отримав уже понад 284 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю

Від серпня 2023 року понад 3 тис. роботодавців в Україні скористалися можливістю компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю від Державної служби зайнятості.

Як ідеться в повідомленні Служби, було створено доступні умови праці для майже 4 тис. працівників, а загальна сума виплат уже перевищила 284 млн грн.

Цього року профінансовано вже понад 151 млн грн.

Найбільше компенсацій отримали роботодавці у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та в Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тис. грн, для ІІ групи – 80 тис. грн.

Середній розмір виплат наразі складає 79 тис. грн.

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей із інвалідністю. Розраховувати на компенсацію можуть і роботодавці, які облаштовують робочі місця для працівників-ветеранів із інвалідністю, що повернулися з війни на своє місце роботи.

Також можуть отримати компенсацію за облаштування власного місця провадження діяльності ФОП та самозайнята особа з інвалідністю (І та ІІ групи), у тому числі з числа ветеранів, яка розпочала або після звільнення з військової служби в запас/відставку продовжила свою діяльність.

Компенсація покриває витрати на вже придбані роботодавцем допоміжні засоби, наприклад, на спеціалізовані меблі, транспортери для піднімання сходами з електроприводами, брайлівські клавіатури та портативні пристрої, допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути й бачити та інші товари.

Роботодавець має подати заяву на компенсацію протягом 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу особи з інвалідністю, державної реєстрації ФОП.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У середині вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в 2025 році понад 15 тис. підприємств не виконали квоту з працевлаштування людей із інвалідністю, з наступного року будуть сплачувати внесок.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Державна служба зайнятості від початку дії програми, з серпня 2023 року, виплатила вже 267 млн грн понад 3 тис. роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тис. працівників із інвалідністю.

У червні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Також Кабінет Міністрів змінив систему сплати адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також розширив можливості для використання сплачених за це роботодавцями коштів.

За даними опитувань, дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. При цьому найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.

