Ритуальний бізнес в Україні: Хто в лідерах і скільки заробляє?. ПЕРЕЛІК

В Україні станом на жовтень цього року 541 юридична особа та 2767 ФОПів мають основний вид економічної діяльності 96.03 "Організування поховань і надання суміжних послуг", а майже третина компаній є комунальними.

Про це свідчать результати дослідження YC.Market.

Як зазначається, кількість фізичних осіб-підприємців у п'ять разів перевищує кількість компаній. Найбільше ФОПів зареєстровано в Дніпропетровській (269), Донецькій (252), Одеській (212), Київській (189) та Харківській (162) областях та в тимчасово окупованому Криму (182).

Майже третина (151) з проаналізованих компаній є комунальними, а їхніми учасниками виступають органи місцевого самоврядування.

Регіоном реєстрації значної кількості юросіб, що надають ритуальні послуги, є Дніпропетрівщина (62), Донеччина (58), Київщина (46), Крим (42), а також Київ (42) та Запорізька область (41).

Близько 8% (41) компаній вибірки ймовірно перереєстровані відповідно до законодавства Росії. Це компанії з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Ще 6 компаній з Луганської області мають "двійників" в російському реєстрі юридичних осіб, тобто на тимчасово окупованій території України за законодавством РФ зареєстровано юридичну особу з аналогічними реквізитами.

Дві з проаналізованих компаній мають в своїй структурі власності представників із Росії, а ще в одній серед засновників виступає юридична особа з РФ.

За період 2022-2024 роки фінансову звітність оприлюднили лише близько чверті компаній із досліджуваної вибірки. При цьому виручку більше нуля за всі три роки отримали понад 90% з них.

Так, у 2024 році сукупна виручка 127 компаній становила 1,2 млрд грн. У 2023 році позитивну виручку отримала 131 компанія, а загальна сума даного показника становила майже 1,1 млрд грн. У 2022 році 121 компанія заробила трохи більше 894 млн грн.

Згідно з даними звітів про стан галузі поховання та похоронної справи в Україні, оприлюднених Міністерством розвитку громад та територій України, загальний обсяг наданих ритуальних послуг та предметів ритуальної належності населенню суб'єктами господарювання різних форм власності у 2024 році склав 2,14 млрд грн, у 2023 році – 1,88 млрд грн, у 2022 році – 1,71 млрд грн.

У зазначених звітах вказано, що більшу частину поховань, а саме 79% у 2024 році та 80% у 2023 році виконували ритуальні служби, створені органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами.

Сукупна сума виручки комунальних підприємств, що потрапили до досліджуваної вибірки та оприлюднили свою фінансову звітність, становить майже 92%, а саме 1,1 млрд грн від загального показника по всім компаніям за 2024 рік.









Раніше повідомлялося, що крематорій у Львові планують тестово запустити наприкінці року. Це буде четвертий крематорій в Україні.

Наприкінці минулого року стало відомо, що на території київського міського крематорію та розміщеному на ньому меморіально-обрядовому комплексі "Парк пам'яті" планують провести роботи з капітального ремонту, реконструкції та реставрації.