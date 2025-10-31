Держборг України перевищив 8 трильйонів гривень, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8,02 трлн грн (або $194,2 млрд).

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Зокрема, з цієї суми:

зовнішній борг – 6,06 трлн грн (75,6%), або $146,8 млрд;

внутрішній борг – 1,96 трлн грн (24,4%), або $47,5 млрд.

Як зазначається, у вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або $1,63 млрд).

Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів.

Водночас, у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд грн.

Середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватися, а середньозважений термін до погашення – подовжуватися.

Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилася до 4,86% з 4,95% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 року з 12,64 в серпні 2025 року.

У розрізі кредиторів більшу частину державного й гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 64%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 5%.

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн. Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%: у гривні – 118%, у доларах – 81%, у євро – 87%.

У структурі державного і гарантованого боргу за валютою найбільша частка припадає на євро – 41,5%, далі – гривня (22,8%) та долар США (22,7%). Частки спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,7% та 3,3% відповідно.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, станом на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,95 трлн грн, або $192,71 млрд у еквіваленті. Таким чином, за серпень сукупний борг зріс на 177,41 млрд грн, або на $6,58 млрд.

У липні державний та гарантований державою борг України зріс лише на 76,92 млрд грн, або на $1,29 млрд.

До того повідомлялося, що уряд прогнозує, що державний борг України наприкінці 2026 року може досягти 106% ВВП. Зокрема, згідно із розрахунками уряду, прогнозний граничний обсяг держборгу за підсумками 2026 року складе 10,47 трлн грн, що відповідатиме 101,6% від ВВП, а прогнозний граничний обсяг гарантованого державою боргу – 455,95 млрд грн, або 4,4% від ВВП.