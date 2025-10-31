"Ощадбанк" отримав майже 14 мільярдів прибутку з початку року

Державний "Ощадбанк" у третьому кварталі цього року отримав 4,19 млрд грн чистого прибутку, що на 38,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, тоді як прибуток до оподаткування збільшився на 7,1% – до 5,69 млрд грн.

Як свідчить звітність банку, його чистий процентний дохід зріс на 31,8% – до 8,19 млрд грн, тоді як чистий комісійний – на 25,5%, до 2,07 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас від операцій з фінансовими інструментами за справедливою вартістю "Ощадбанк" у третьому кварталі отримав 0,2 млрд грн збитку проти прибутку 1,37 млрд грн за аналогічний період 2024 року, а операції з іноземною валютою, як і торік, принесли 0,29 млрд грн.

Загалом операційні доходи банку за липень-вересень зросли на 17,9% – до 11,58 млрд грн, тоді як витрати на виплати працівникам – на 26,4%, до 2,7 млрд грн, інші адміністративні та операційні витрати – на 35,1%, до 2,37 млрд грн.

Обсяг кредитів, наданих клієнтам банку, з початку року зріс на 10,2% – до 148,16 млрд грн.

У третьому кварталі банк продовжував нарощувати кредитний портфель у корпоративному, сегменті малого та середнього бізнесу, а також у роздрібному сегменті, зокрема в межах програм "Доступні кредити 5-7-9%" та іпотечного кредитування "єОселя". Станом на 30 вересня 2025 року валова вартість кредитів, наданих у межах програми "єОселя", становила 10,79 млрд грн проти 8,57 млрд грн на кінець 2024 року.

Загалом за дев’ять місяців 2025 року банк збільшив чистий прибуток на 17,3% – до 13,88 млрд грн, що дозволило йому зменшити непокритий збиток у 2,5 раза – до 6,93 млрд грн.

У результаті з початку року власний капітал "Ощадбанку" зріс на 28,8% і становив 44,6 млрд грн на 30 вересня 2025 року, тоді як загальні активи за цей час збільшилися на 6,6% – до 456,73 млрд грн.

"Ощадбанк", за даними Національного банку, на 1 вересня 2025 року з активами 452,24 млрд грн займав друге місце серед 60 банків України.

Як повідомлялося, державний "Ощадбанк" за підсумками 2024 року отримав рекордні 7,9 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

У середині 2025 року стало відомо, що "Ощадбанк" отримав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажними автомобілями.