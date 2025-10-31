Виробники феросплавів попередили про зупинку виробництва у випадку підвищення залізничних тарифів

Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 40% може остаточно зупинити виробництво вітчизняних феросплавів.

Про це йдеться у заяві "Української асоціації виробників феросплавів" ("УкрФА").

В асоціації заявили, що більшість підприємств галузі працюють поблизу зони бойових дій і вже зараз перебувають у критичному стані. Їх потужності задіяні лише на 10%, а виробництво збиткове через високу вартість електроенергії, дефіцит кадрів та дорогі логістичні послуги.

При цьому понад 85% транспортування сировини та продукції здійснюється залізницею, тож будь-яке зростання тарифів "миттєво знищує економічну логіку виробництва", наголошується у заяві.

"Підвищення тарифів не лише призведе до згортання внутрішнього виробництва, а й спровокує збільшення імпорту феросплавів, відтік валюти та втрату податкових надходжень. Це удар по національній економіці та обороноздатності країни", – попередили в УкрФА.

В асоціації зауважили, що попри збитковість, підприємства продовжують працювати, виконуючи контракти, підтримуючи енергосистему України через участь електропечей у балансуванні навантаження та забезпечуючи зайнятість у промислових містах. У разі нового тарифного тиску галузь може зупинитися, що матиме катастрофічні наслідки для економіки та соціальної стабільності, наголосили в УкрФА.

Відтак, асоціація звернулася до уряду та віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій із закликом не допустити зростання залізничних тарифів під час воєнного стану та запровадити прозорий механізм консультацій між державою, бізнесом та "Укрзалізницею" під час ухвалення тарифних рішень.

"Українська промисловість тримає економічний фронт. Її не можна послаблювати адміністративними рішеннями, які суперечать логіці відновлення та сталого розвитку держави", – додали в УкрФА.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті на 2026 рік компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників. Зокрема, у Європейській Бізнес Асоціації наголосили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для "Укрзалізниці", адже його не існує у жодній розвинутій країні.