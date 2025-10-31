В Україні почали підробляти продукти під брендами Nestle, "Мівіна" та Jacobs, – Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили мережу виробництва та збуту фальсифікованих харчових продуктів, що продавалися під виглядом продукції відомих брендів.

П'ятьом учасникам групи повідомлено про підозру за незаконне використання знака для товарів і послуг за ч. 3 ст. 229 КК України, повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора.

За даними слідства, у Київській, Херсонській та Миколаївській областях зловмисники налагодили виготовлення товарів із низькоякісної сировини та фасували їх у пакування, максимально схожі на оригінальні. Продукцію реалізовували в магазинах і через інтернет як справжню.

Під час обшуків на одному зі складів вилучено понад 15 тис. упаковок приправ та інших продуктів із підробленим маркуванням, обладнання для фасування та документацію, що вказує на організований характер виробництва і налагоджені канали збуту.

Розслідування триває – його веде Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань, додали в Офісі генпрокурора.















Раніше повідомлялось, що детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області припинили діяльність групи осіб, які збували підроблений одяг, взуття та аксесуари під виглядом всесвітньовідомих брендів.

Провадження відкрито після звернення представника правовласника торговельної марки.