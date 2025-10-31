Єврокомісія може подати позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини за заборони імпорту з України

Єврокомісія може подати судові позови проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які попри набуття чинності оновленою торговельною угодою ЄС з Україною зберігають односторонні заборони на імпорт української агропромислової продукції.

Заступник речника ЄК Олоф Ґілл заявив, що Єврокомісія не бачить підстав для продовження дії цих обмежень і посилює контакти з урядами цих країн щодо цього, повідомляє Politico.

Він наголосив, що у Брюсселі вважають, що такі кроки суперечать правилам єдиного ринку ЄС.

"Ми не бачимо жодних підстав для збереження цих національних заходів", – заявив представник Єврокомісії.

На запитання про те, чи виключає Єврокомісія можливість початку провадження щодо порушників, Ґілл зазначив, що "усі варіанти на столі".

Politico зауважує, що односторонні заборони на імпорт зерна та іншої агропродукції підривають спроби відновити нормальні торговельні відносини з Києвом і де-факто кидають виклик інституціям ЄС.

Як повідомлялось, Угорщина і Польща вже заявили, що відмовилися скасувати ембарго на імпорт української агропродукції. В уряді Словаччини припустили, що також ухвалять таке рішення.

Нагадаємо, з 29 жовтня набрали чинності зміни до Угоди про асоціацію України з ЄС, які передбачають перегляд квот на постачання українських агропромислових товарів. При цьому більшість обсягів тарифних квот істотно збільшено у порівнянні з обсягами, які діяли у 2021 році до запровадження в односторонньому порядку ЄС автономних торговельних заходів.

Угорщина з 15 вересня 2023 року запровадила односторонню заборону на ввезення українського зерна та інших товарів. Будапешт закрив кордони для 24 видів української продукції, серед яких м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також куряче м'ясо, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза та продукти з них, овочі, цукор і вино. Однак вже у жовтні 2023 року уряд Угорщини скасував заборону на імпорт українського цукру, а у лютому 2024 року – на імпорт українського меду, який угорські компанії фасують та перепродають далі у ЄС.

Схожі обмеження також запровадили Словаччина та Польща.