Доходи держбюджету у жовтні зменшилися третій місяць поспіль, – Мінфін

Доходи держбюджету у жовтні зменшилися третій місяць поспіль

У жовтні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 181,8 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на оперативні дані Держказначейства (станом на 16:00 п’ятниці, 31 жовтня).

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,8 млрд грн, в тому числі:

  • 31,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 24,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 41,1 млрд, відшкодовано – 17 млрд грн);
  • 10,8 млрд грн – акцизний податок;
  • 4,5 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 3,6 млрд грн – рентна плата.

Крім того, 63 млрд грн платежів минулого місяця надійшло від Держмитслужби.

У Мінфіні зауважили, що ще одним важливим джерелом доходів загального фонду держбюджету у жовтні стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 38 млрд гривень.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 251,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 51,8 млрд грн (станом на 30 жовтня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування", – уточнили у міністерстві.

Як повідомлялося, за оперативними даними Держказначейства, за вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 208,4 млрд гривень, у тому числі міжнародна допомога (гранти) у розмірі 53,9 млрд гривень.

За серпень до загального фонду держбюджету надійшло 242,9 млрд гривень, у тому числі 44 млрд грн міжнародної допомоги.

За липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд гривень, за червень – 241,2 млрд гривень (у тому числі 43,9 млрд міжнародної допомоги).

Для того, щоб вбити економіку будь-якої держави достатньо підняти податкове навантаження вище 30%. І все! Ми то вже пережили в 90-ті.
гетьманцев знає, що робить...
показати весь коментар
31.10.2025 19:53 Відповісти
Кінець бюджетного року.
У всіх великих містах екскаватори бодро згрібають плитку, стелять нову, кладеться асфальт у калюжі, ставляться дитячі майданчики, пісок і сіль закупляється за зимовими цінами.
Все чин чинарьом.
Війна війною, а обід за розкладом.
показати весь коментар
31.10.2025 20:55 Відповісти

