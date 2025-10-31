Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У суботу світла буде більше: Відключення діятимуть тільки для половини черги, – "Укренерго"

Відключення 1 листопада діятимуть тільки для половини черги

Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відлючень для побутових споживачів: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом 0,5 черги;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00.

Як повідомлялося,  31 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі цілодобово в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у повітряному просторі виявили 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (9 із них – "балістика") та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – "шахеди"). За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 623 повітряні цілі, у тому числі 31 ракету.

Укренерго (2094) відключення світла (664)
Якщо....
показати весь коментар
31.10.2025 20:19 Відповісти
ага ..нехай язиком ляпають..потім декілька обстрілів - і підуть прати труселя
показати весь коментар
31.10.2025 20:48 Відповісти
Звідки можна знати скільки світла буде завтра? Вся ніч попереду. Я **** з цих "оптимістів".
показати весь коментар
31.10.2025 21:04 Відповісти
Укренерго на прямому зв'язку з ху@лом?
Він пообіцяв, що цієї ночі не буде запускати ракети і шахеди по енергетичних об'єктах України?
показати весь коментар
31.10.2025 21:22 Відповісти

