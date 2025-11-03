Служба відновлення витратить 230 мільйонів на реконструкцію пункту пропуску на кордоні з Угорщиною

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області 24 жовтня уклала угоду вартістю 230,9 мільйона гривень з ТОВ "ПБС" на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення "Лужанка".

Роботи потрібно виконати до кінця 2026 року, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro.

Умовами угоди передбачена можливість авансу у розмірі 30% вартості робіт.

Згідно із планом фінансування, до кінця року планують оплатити роботи вартістю 100 млн грн, а решту суми – наступного року.

Пункт пропуску "Лужанка" (Україна) – "Берегшурань" (Угорщина) – розташований на міжнародній магістралі М-24.

В Держагентстві відновлення повідомляли, що реконструкція міжнародного автомобільного пункту пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною відбуватиметься у рамках програми "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF). Роботи фінансуватимуть за кошти ЄС та з держбюджету України.

Зокрема, заплановано:

повну заміну дорожнього покриття та інженерної інфраструктури на площі близько 23 тис. кв. м;

будівництво нових ділянок прикордонного та митного контролю вантажівок та автобусів, боксів поглибленого огляду вантажного та легкового

Як повідомлялося, раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області 24 жовтня уклала угоду з ТОВ "Автомагістраль-Південь" на будівництво стоянок для вантажного транспорту у пункті пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні за 442,87 мільйона гривень.