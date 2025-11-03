Імпорт електроенергії в Україну зріс у жовтні у 2,5 раза, експорт – впав удвічі

Імпорт електроенергії в Україну у жовтні 2025 року зріс у 2,5 раза – до 360 тис. МВт-год.

Найбільшим постачальником і надалі залишалася Угорщина з часткою 51%, на другому місці – Польща (22%), повідомляє галузеве видання ExPro.

Крім того, наприкінці жовтня Україна відновила транскордонну торгівлю електроенергією зі Словаччиною після майже двомісячної перерви через ремонт на лінії Вельке Капушани-Мукачево. Імпорт за останні 3 дні місяця зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт-год, експорт до Словаччини за цей період – 1,8 тис. МВт-год.

Загалом, імпорт електроенергії у жовтні зріс за усіма напрямами.

Водночас, експорт електроенергії у жовтні 2025 року впав на 85% через посилення обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом було експортовано 90,8 тис. МВт-год електроенергії до країн ЄС та Молдови.

Постачання електроенергії на експорт зменшились за усіма напрямами, окрім Словаччини. Найбільшу частку також займає Угорщина, 43%.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії в Україну за вересень цього року знизився на 47% порівняно з попереднім місяцем – до майже 140 тис. МВт-год. Порівняно з вереснем минулого року імпорт електроенергії скоротився майже на 70%.

При цьому у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт-год електроенергії, що на 41% більше за обсяги серпня. Показник є рекордним з початку інтеграції з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.