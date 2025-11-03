Безпека, капітал і відтермінування СВАМ: У "Метінвесті" назвали головні умови для відновлення України

Стійкий мир, доступний капітал і кваліфіковані кадри – це три ключові умови, від яких залежить швидкість і успішність відбудови України.

Також важливим є питання відтермінування європейського екомита СВАМ, яке допоможе зберегти виробничі потужності в Україні, розповів директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту групи "Метінвест" Віталій Коваленко на 5-му Міжнародному форумі сталого розвитку (ISF2025) у Львові, інформує пресслужба групи.

"Найголовніше, що турбує суспільство, – це стійкість миру. Без цього жоден бізнес, особливо промисловий, не може планувати розвиток", – наголосив Коваленко.

Другим чинником він назвав доступність капіталу, а саме його ціну та довгостроковість.

"Ми маємо перелік проєктів, готових до реалізації. Але саме доступ до фінансування разом із миром визначатиме темпи відновлення", – пояснив представник "Метінвесту".

Він додав, що третій критичний фактор – кадровий потенціал: через війну й міграцію в Україні гостро бракує інженерів, проєктувальників та будівельників.

"Від того, чи зможемо ми утримати та повернути спеціалістів, залежить швидкість відбудови країни", – зауважив Коваленко.

Серед інших необхідних умов він назвав доступ до сучасних технологій, ефективну взаємодію бізнесу й влади та відсутність торговельних бар’єрів. Зокрема, експерт наголосив на важливості відтермінування дії механізму вуглецевого коригування (CBAM) для українських виробників, що допоможе зберегти промислові потужності й робочі місця.

Окрему увагу він приділив питанням ESG-звітності (екологічної, соціальної та управлінської відповідальності), які стають вирішальними для залучення інвестицій.

"Фінансові установи ЄС зобов’язані інвестувати лише в компанії, які відповідають ESG-стандартам. Якщо бізнес не демонструє сталого розвитку, він не отримає міжнародного фінансування", – пояснив Коваленко.

Він додав, що Україні потрібно поступово розвивати культуру нефінансової звітності, щоб вона мала практичний сенс, а не була формальністю.

"Європейські стандарти вимагають не просто звітувати, а доводити результати реальними інвестиціями в сталий розвиток", – підсумував представник "Метінвесту".

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 60 мільярдів грн.

Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи "Сталевий фронт".