В Україні за роки великої війни відкрилося близько 70 нових виноробних підприємств

В Україні за роки повномасштабної війни з'явилося близько 70 нових виноробних підприємств.

Про це повідомив голова Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України Володимир Печко, передає Інтерфакс-Україна.

"За останні 4,5 року завдяки покращенню законодавства і кліматичним змінам у нас стало на 70% більше виноробних підприємств. Орієнтовна цифра – близько 70 нових підприємств. Вони вийшли з тіні, почали сплачувати податки, взяли офіційно людей на роботу. В Україні почали розвиватися маленькі шато. Ніколи маленьких виноробних підприємств в Україні не було ні за радянських часів, ні за часів уже незалежної країни", – сказав Печко.

Він нагадав, що раніше для отримання ліцензії на виробництво вина потрібно було сплатити близько 500 тис. грн, однак після переходу на спрощену процедуру реєстрації виноробного підприємства ця процедура стала більш фінансово доступною і кожен, хто бажає, може отримати ліцензію за два тижні.

Після початку буму створення маленьких українських шато, за словами Печка, виноробам почало бракувати сировини і, відповідно, виноградарських насаджень.

За оцінкою Печка, в Україні наразі налічується близько 20 тис. га виноградників, із яких 5 тис. га закладено під час війни. Ця статистика не враховує окуповані території в Криму, Херсонській і Миколаївській областях.

Печко також розповів, що глобальне потепління дало українським виноградарям можлиість закладати виноградні плантації в нетипових для виноградарства регіонах. Як приклад він навів Київську область, де працює близько 10 виноробних ліцензійованих підприємств. Вони вирощують для себе сировину в Київській області й докуповують необхідні обсяги в Одеській і Миколаївській областях.

Українські винороби, констатував він, змушені активно імпортувати іноземний спирт переважно з Молдови та Грузії, де більше розвинуто виноградарство.

Печко зазначив, що позитивно на галузь вплинуло створення в Одеській області лабораторії ізотопного аналізу, яка дає підприємствам змогу проводити перевірку виноматеріалу, з якого заводи виготовляють більш якісну продукцію.

"Завдяки активізації переробних підприємств вирощування винограду стало рентабельним. Якщо в 2023 році вартість 1 кг винограду на переробку становила 5-8 грн, то в 2024-2025 роках вона досягла 18-25 грн, що стимулювало закладку виноградних насаджень", – сказав Печко й додав, що експорт українського вина наразі ще невисокий.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

У жовтні повідомлялося, що уряд планує відновити грантові програми для підтримки створення садів і теплиць із 2026 року.

Перед тим Міністерство аграрної політики та продовольства припинило приймати заявки на гранти для розвитку садів і теплиць, оскільки передбачені на цю програму у держбюджеті кошти вичерпалися.

До того стало відомо, що світове споживання вина минулого року зменшилося на 3,3% порівняно з попереднім роком і становило 214,2 млн гектолітрів, і це найнижчий показник з 1961 року.