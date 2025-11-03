Легальний гральний бізнес сплатив маже 14 мільярдів податків за дев’ять місяців, – президент АУОГБ Когут

За перші дев’ять місяців 2025 року "білий" сегмент грального бізнесу в Україні сплатив 13,94 млрд грн податків, а за підсумками року надходження становитимуть 18-19 млрд грн.

Про це президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут розповів в інтерв’ю виданню delo.ua.

Він зауважив, що лише компанія Favbet за цей період перерахувала до державного бюджету 6,4 млрд грн податків, залишаючись одним із найбільших платників у легальному сегменті iGaming.

За словами Когута, український легальний I-Gaming за кілька років перетворився на помітну галузь економіки: орієнтовна річна виручка "білого" сегмента – близько 59 млрд грн. Водночас тіньовий ринок становить від 37,72 до 66,53 млрд грн, а до 90% нелегальних онлайн-казино мають російське походження.

"Половина ринку – "біла", платить податки, а половина сьогодні в тіні", – наголошує Когут.

За оцінками АУОГБ, через діяльність "чорних" операторів держава щороку недоотримує 17–19 млрд грн податків. Якщо ж вивести цей сегмент з тіні, індустрія потенційно здатна давати бюджету додатково 30-40 млрд грн щороку.

Когут зауважив, що 65% усіх податкових платежів у цій сфері уже забезпечують члени Асоціації, і після приєднання нових компаній їхня частка може зрости до 75-80%.

Окремо президент АУОГБ прокоментував показники Favbet, навколо якої останні місяці точилися інформаційні атаки.

"Якщо ви питаєте про цифри "Фавбету", то це не секрет: за 9 місяців цього року вони сплатили 6,4 млрд грн і вже оприлюднили ці цифри", – зазначив Когут, порівнявши цю суму із річним бюджетом Миколаєва чи Вінниці.

Когут також заявив про "сплановану інформаційну атаку" з боку тіньового ринку, зокрема пов’язаних з РФ онлайн-казино, які намагаються показати, що легальні оператори нібито не платять податки.

На його думку, це реакція "чорного" сегмента на перші реальні кроки з детінізації.

"Перед тим, як читати ці "вкиди"… я рекомендую дивитися виключно на цифри – скільки галузь заплатила податків, скільки заплатили конкретні гравці. Цифри не брешуть", – підкреслює він.

Ключовим інструментом боротьби з нелегальними казино Когут вважає зміну підходів до блокування сайтів: сьогодні процедура може тривати до десяти днів, це надто довго для ринку, де половина обороту перебуває в тіні.

Тому Асоціація пропонує модель "миттєвого закриття" під крилом Мінцифри, з розширенням повноважень регулятора PlayCity та НКЕК і посиленням відповідальності інтернет-провайдерів за невчасне блокування.

Водночас президент АУОГБ визнає, що надмірний фіскальний та регуляторний тиск на "білих" операторів штовхає частину гравців у тінь. Він нагадує, що податкове навантаження на легальний гемблінг в Україні перевищує 28%, а норми законодавства часто суперечать одна одній – зокрема, щодо співвідношення податку на прибуток та GGR чи оподаткування виграшів гравців.

Він також застеріг від намірів монополізувати або націоналізувати галузь, що неминуче створить "нову годівничку" для корупції.

Натомість Когут бачить модель конкурентного ринку з великою кількістю ліцензованих операторів, під контролем Мінцифри та з чіткою координацією державних органів у боротьбі з "чорним" сегментом.

За його словами, рецепт успішного управління гральним ринком – це відсутність гіперопіки галузі та занадто великого податкового навантаження.

"Головне, що потрібно в Україні додатково, – це повага до бізнесу, повага до нашої галузі як великого платника податків. Не політичний хайп, а повага та чесність", – резюмує експерт.