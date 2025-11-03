В Україні затвердили міжнародний стандарт безбар’єрного простору. Що ним передбачено?

Україна затвердила новий національний стандарт ДСТУ ISO 21542:2025 "Будинки та споруди. Доступність і зручність використання урбанізованого середовища".

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України, це документ, який визначає міжнародно визнані параметри безбар'єрності у будівлях і громадському просторі: від ширини дверей, похилу пандусів, логіки навігації – до вимог щодо освітлення, звукових сигналів, доступності вбиралень і місць загального користування.

"ISO 21542 — це європейський еталон у сфері доступності, який застосовується в країнах ЄС, Японії, Канаді, Австралії та інших. Тепер він офіційно діє і в Україні як національний стандарт", – підкреслили в Мінгромад.

Там зазначили, що Україна поступово оновлює будівельні норми, змінюючи застарілі вимоги на сучасні, засновані на чітких параметрах доступності.

Впровадження ISO 21542 в українську нормативну базу вже триває – діючі державні будівельні норми щодо інклюзії будівель та споруд (ДБН), зокрема зміна №2, та майбутня зміна №3, розроблялися з урахуванням вимог цього міжнародного стандарту. Це забезпечує узгодженість українських норм із сучасними європейськими підходами до проєктування безбар'єрного середовища.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Так, відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей із інвалідністю та інших маломобільних груп населення – батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок.

У серпні Кабінет Міністрів затвердив порядок планування та облаштування безбар'єрних транспортно-пішохідних маршрутів.

У червні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення регіонам додаткових 1,1 млрд грн на забезпечення безбар'єрності.

Станом на початок жовтня від серпня 2023 року понад 3 тис. роботодавців в Україні скористалися можливістю компенсації витрат на облаштування робочих місць для людей із інвалідністю від Державної служби зайнятості. Було створено доступні умови праці для майже 4 тис. працівників, а загальна сума виплат уже перевищила 284 млн грн.