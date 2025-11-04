Споживання електроенергії зростає через погоду: В "Укренерго" закликають економити світло

Споживання електроенергії в Україні зростає через хмарну погоду.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 4 листопада, станом на 7:30, воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час попереднього дня – в понеділок. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" нагадали, що через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні в кількох регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні години максимального споживання – з 15:00 до 22:00", – додали в "Укренерго".

Раніше Міністерство енергетики України пояснило, чому графіки відключень електроенергії можуть змінюватися протягом доби. Так, обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня споживання та від можливості обладнання генерувати та передавати електроенергію.