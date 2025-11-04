В Україні вже понад 920 жінок навчаються "чоловічим" професіям. Які найпопулярніші?

У межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості, що відкриває для жінок нові професійні можливості, вже понад 920 жінок навчаються сучасним робітничим професіям, що користуються попитом на ринку праці та, які традиційно вважалися чоловічими.

Як повідомили в Держслужбі зайнятості, від роботодавців вже надійшло понад 520 заяв на навчання 960 жінок і вони вже чекають на нових працівниць.

Як зазначається, понад 540 учасниць вже опанували нові спеціальності, і більше 460 з них – вийшли на роботу. Ще 380 продовжують навчання, наближаючись до своєї нової кар’єри.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, які мають високий попит серед роботодавців.

Найбільший інтерес серед учасниць викликали професії:

верстатниця деревообробних верстатів – 305 заявок,

операторка котельні – 175,

трактористка – 164.

Серед затребуваних також водійка навантажувача, водійка тролейбуса та слюсарка-ремонтниця.

Лідерами за кількістю направлень жінок на навчання стали п'ять областей: Івано-Франківська, Житомирська, Дніпропетровська, Рівненська та Вінницька.

На початку жовтня повідомлялося, що вже 832 українки розпочали навчання за професіями, які традиційно вважалися "чоловічими", в межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

У листопаді минулого року Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно мало представлені.

На початку вересня минулого року в Україні стартував проєкт із підготовки водійок автобусів She Drives. До того було запущено пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.