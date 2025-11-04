"Укрпошта" випустила марку з нагоди Дня залізничника. ФОТО
"Укрпошта" з нагоди Дня залізничника та до 160-річчя Одеської залізниці випустила тематичні поштові блоки.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Від усієї родини "Укрпошти" щиро вітаємо наших "залізних" інфраструктурних друзів і колег з Днем залізничника. [...] Ну і, звісно, до свята та з нагоди 160-річчя Одеської залізниці ми випустили марку, яка, переконані, стане однією з улюблених серед багатьох шанувальників залізничної філателії з усього світу", – зазначив Смілянський.
На марці, присвяченій Одеській залізниці, зображена будівля Одеського вокзалу, а також фото, що відображають історію розбудови залізниць у регіоні.
На іншому поштовому блоці зображено один із символів "Укрзалізниці" – "залізний чай" у фірмовій склянці.
Вартість аркушу – 600 грн.
Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" до Дня української писемності та мови, який відзначається щорічно 27 жовтня, випустила поштову марку "Мова".
"Укрпошта" 9 травня випустила марку, присвячену Дню матері, який святкують у другу неділю травня.
У березні "Укрпошта" презентувала поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам'яті захисників міста та десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами злочинів росіян.
