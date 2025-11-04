"Укрпошта" випустила марку з нагоди Дня залізничника. ФОТО

"Укрпошта" з нагоди Дня залізничника та до 160-річчя Одеської залізниці випустила тематичні поштові блоки.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Від усієї родини "Укрпошти" щиро вітаємо наших "залізних" інфраструктурних друзів і колег з Днем залізничника. [...] Ну і, звісно, до свята та з нагоди 160-річчя Одеської залізниці ми випустили марку, яка, переконані, стане однією з улюблених серед багатьох шанувальників залізничної філателії з усього світу", – зазначив Смілянський.

На марці, присвяченій Одеській залізниці, зображена будівля Одеського вокзалу, а також фото, що відображають історію розбудови залізниць у регіоні.

На іншому поштовому блоці зображено один із символів "Укрзалізниці" – "залізний чай" у фірмовій склянці.

Вартість аркушу – 600 грн.

