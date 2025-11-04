На шляху до вступу в ЄС: Мінфін заявив про найвищі за три роки оцінки України від Єврокомісії

Україна цього року отримала найвищі за попередні три роки оцінки в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України з посиланням на звіт Європейської Комісії, оприлюднений 4 листопада.

Як пвідомляється, у звіті підтверджується стабільний прогрес в імплементації норм і стандартів ЄС.

Звіт є одним із ключових документів, що визначають напрям трансформаційних процесів України на шляху до членства в Європейському Союзі.

ЄС засвідчує прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів. За останній рік відбулось покращення прогресу по 15 переговорних розділах із 36.

Міністерство фінансів України є відповідальним органом за чотири розділи, які отримали одні з найвищих оцінок:

митний союз,

оподаткування,

фінансовий контроль,

фінансові й бюджетні положення.

Також Мінфін є співвідповідальним за 8 розділами, у тому числі "Корпоративне право", "Економічна і монетарна політика", "Статистика", та розділи, які відносяться до Верховенства права.

"Звіт Єврокомісії не лише фіксує досягнення, а й визначає ключові напрями для посилення реформ у 2026 році. Міністерство фінансів України залишається відданим євроінтеграційному курсу і послідовно працює над виконанням рекомендацій ЄС для наближення до повноцінного членства", – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні також відзвітували про прогрес України за кожним напрямом.

Митний союз

Митний напрям є одним із переговорних розділів, які отримали найвищу оцінку в звіті – "хороший рівень підготовки" та "хороший прогрес".

За цей період було ухвалено підзаконні акти, необхідні для забезпечення виконання закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу".

Запроваджено компетентнісний підхід до основних процесів управління персоналом (відбору, оцінювання, професійного розвитку та навчання).

Розробка проєкту нового Митного кодексу України, який уряд надіслав у вересні Єврокомісії на експертизу, наближає завершення переговорів за розділом 29 "Митний союз" і є ключовою передумовою на шляху до членства України в ЄС у митній сфері.

Оподаткування

У сфері оподаткування Україна досягла "хорошого прогресу" та має "певний рівень підготовки".

Забезпечено гармонізацію підходів до оподаткування тютюнових виробів акцизним податком: прийняті зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на поступове щорічне підвищення ставок акцизного податку для тютюнових виробів із метою досягнення передбачених законодавством ЄС ставок до 2028 року.

Забезпечено виконання Директиви про адміністративне співробітництво, оскільки було розроблено та подано на розгляд Верховної Ради України проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи".

Здійснено підвищення операційної спроможності та цифровізації діяльності Державної податкової служби України.

Фінансовий контроль

Україна перебуває на "певному рівні підготовки" узгодження фінансового контролю з ЄС та має "хороший прогрес" у сфері внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту. Для порівняння, у минулому році Україна мала "обмежений прогрес" за цим напрямом.

Єврокомісія пропонує рекомендації щодо необхідних заходів на наступний рік, а також відзначає вже зроблені кроки, зокрема, було забезпечено прогрес в організаційній, функціональній, політичній та фінансовій незалежності Рахункової палати.

Фінансові та бюджетні положення

Узгодження українського законодавства з ЄС за цим розділом знаходиться на "початковому рівні підготовки" та має "обмежений прогрес".

Серед досягнень у цьому напрямі – створення Міжвідомчої робочої групи з упровадження системи власних ресурсів ЄС – координаційний центр для підготовки до майбутньої участі у фінансовій системі ЄС.

Як повідомлялося, 4 листопада Рада ЄС схвалила виділення Україні п'ятого траншу підтримки в рамках Інструменту ЄС для України Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро.

п'ятий транш у межах програми Ukraine facility для України становитиме 1,35 млрд євро, ще майже 600 млн євро ЄС виплатить разом із ним за ухвалення реформу АРМА, яку Україна мала провести раніше.

Водночас, Україна недоотримає частину коштів з п'ятого траншу, який враховує виконання зобов'язань в межах у другому кварталі і мав би становити майже 2 млрд євро.