Частка непрацюючих кредитів у банках опустилася до найнижчого за 10 років рівня, – НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України надалі скорочується. Так, станом на 1 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня – 25%.

Як повідомили в Національному банку України, це на 5,3 в.п. нижче показника на початок року та на 1,6 в.п. нижче показника березня 2022 року.

У Нацбанку нагадали, що в перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі – 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

Визначальним фактором скорочення частки NPL у січні-вересні 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Зменшенню частки NPL також сприяло їхнє списання.

Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 182,2 млрд грн, або на 14%, до 1,48 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 22,6 млрд грн, або на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Частка NPL фізичних осіб за дев’ять місяців цього року знизилася на 2,7 в.п. до 12,8%, бізнесу – на 6,5 в.п. до 32,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках – до 9,3%;

у банках з іноземним капіталом – до 7,5%;

у державних банках – до 36,8%.

Без урахування старих кредитів державних банків, які були визнані непрацюючими у 2015-2017 роках під час реформи банківського регулювання (включно з боргами колишніх власників "Приватбанку"), частка NPL станом на 1 жовтня 2025 року становить 19,5% у державних банках та 14,3% – загалом у банківській системі.

