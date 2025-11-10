В Україні досі немає єдиної системи обліку переселенців, – Мінсоцполітики‎

В Україні наразі відсутня єдина система повного обліку даних внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики України Тетяна Кірієнко, передає Укрінформ.

‎"У нас є дуже потужне питання серед основних – це повний облік даних ВПО. Сьогодні у нас відсутня насправді єдина система і відповідальні особи щодо того, щоб зібрати повний пакет таких даних, які насправді дуже необхідні, щоб визначити, ідентифікувати саму людину, родину, її потреби і подальший маршрут тощо. А людина гідна і має право обрати, де їй бути, перебувати, навіть тимчасово, у тій громаді, області або регіоні, у відповідних місцях", – розповіла Кірієнко.

Вона зазначила, що є проблема щодо відновлення документів людей, і пояснила, що це питання не завжди вирішується на транзитних пунктах, бо, по-перше, мова йде про (наявність достатнього, – ред.) часу, а по-друге – про наявність відповідних фахівців у цих центрах.

Кірієнко додала, що в Мінсоцполітики на сьогодні є дуже велика потреба у тому, щоб на цих пунктах працювали фахівці, які можуть дуже чітко визначати потребу тієї чи іншої людини – тобто робити анкетування цих осіб і, з-поміж іншого, обліковувати ці дані.

‎"На сьогодні на всіх місцях, на всіх етапах є така проблема, як відсутність кваліфікованих працівників, їх достатньої кількості і рівня підготовки тощо", – сказала вона.

‎Кірієнко акцентувала увагу й на такій проблемі, як відсутність алгоритму залучення їхніх служб для системного вирішення проблемних питань і недопущення негативних наслідків саме при евакуації людей тощо.

‎"Щодо нашої найпроблемнішої категорії – це маломобільні люди – на сьогодні розуміємо, що нам потрібно змінювати наш принцип інституціональних закладів тощо. Маємо працювати над розширенням мережі надавачів соцпослуг", – зауважила Кірієнко.

Розміщення переселенців

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови про використання субвенції на реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

До того Мінсоцполітики розробило порядок надання 1 млрд грн субвенції із державного бюджету для реконструкції, реставрації, ремонту та переобладнання нежитлових приміщень у житло для переселенців. Понад 20% таких житлових фондів будуть обладнані для потреб людей з категорії маломобільних.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих ВПО, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5.

При цьому держава виділяє субвенцію у розмірі 100% для прифронтових областей, та 60% – для решти.

На початку вересня стало відомо, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".

Також у вересні в Україні змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об'єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах.