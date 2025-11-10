В Україні досі немає єдиної системи обліку переселенців, – Мінсоцполітики‎

В Україні немає єдиної системи обліку даних переселенців

В Україні наразі відсутня єдина система повного обліку даних внутрішньо переміщених осіб.

Про це заявила заступниця міністра соціальної політики України Тетяна Кірієнко, передає Укрінформ.

‎"У нас є дуже потужне питання серед основних – це повний облік даних ВПО. Сьогодні у нас відсутня насправді єдина система і відповідальні особи щодо того, щоб зібрати повний пакет таких даних, які насправді дуже необхідні, щоб визначити, ідентифікувати саму людину, родину, її потреби і подальший маршрут тощо. А людина гідна і має право обрати, де їй бути, перебувати, навіть тимчасово, у тій громаді, області або регіоні, у відповідних місцях", – розповіла Кірієнко.

Вона зазначила, що є проблема щодо відновлення документів людей, і пояснила, що це питання не завжди вирішується на транзитних пунктах, бо, по-перше, мова йде про (наявність достатнього, – ред.) часу, а по-друге – про наявність відповідних фахівців у цих центрах.

Кірієнко додала, що в Мінсоцполітики на сьогодні є дуже велика потреба у тому, щоб на цих пунктах працювали фахівці, які можуть дуже чітко визначати потребу тієї чи іншої людини – тобто робити анкетування цих осіб і, з-поміж іншого, обліковувати ці дані.

‎"На сьогодні на всіх місцях, на всіх етапах є така проблема, як відсутність кваліфікованих працівників, їх достатньої кількості і рівня підготовки тощо", – сказала вона.

‎Кірієнко акцентувала увагу й на такій проблемі, як відсутність алгоритму залучення їхніх служб для системного вирішення проблемних питань і недопущення негативних наслідків саме при евакуації людей тощо.

‎"Щодо нашої найпроблемнішої категорії – це маломобільні люди – на сьогодні розуміємо, що нам потрібно змінювати наш принцип інституціональних закладів тощо. Маємо працювати над розширенням мережі надавачів соцпослуг", – зауважила Кірієнко.

Розміщення переселенців

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Кабінет Міністрів вніс зміни до Постанови про використання субвенції на реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

До того Мінсоцполітики розробило порядок надання 1 млрд грн субвенції із державного бюджету для реконструкції, реставрації, ремонту та переобладнання нежитлових приміщень у житло для переселенців. Понад 20% таких житлових фондів будуть обладнані для потреб людей з категорії маломобільних.

Субвенція розподілена між обласними бюджетами пропорційно кількості облікованих ВПО, при цьому для областей з територіями бойових дій чи тимчасово окупованими територіями буде застосовуватись коефіцієнт 1,5.

При цьому держава виділяє субвенцію у розмірі 100% для прифронтових областей, та 60% – для решти.

На початку вересня стало відомо, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".

Також у вересні в Україні змінили підходи до забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб у об'єктах державної та комунальної власності на пільгових умовах.

Топ коментарі
+5
А що тут несподіваного - владі ці переселенці як кістка в горлі або грунт для махінацій. І в тому, і в іншому випадку вести чесні та прозорі реєстри переселенців невигідно.
10.11.2025 09:15 Відповісти
+4
Якщо мінсоцполітики не може виконувати свою роботу, на належному рівні, то їх потрібно розігнати
10.11.2025 09:09 Відповісти
+3
Та тут нічого в апріорі не може бути розумного. Одні казнокради.
10.11.2025 09:09 Відповісти
От чомусь зовсім не дивно, що немає єдиного реєстру. Було б дивно, якби він був. За майже 12 років з появи цих переселенців не було часу його зробити від слова ЗОВСІМ.
10.11.2025 09:48 Відповісти
Сьогодні у нас відсутня насправді єдина система і відповідальні особи щодо того, щоб зібрати повний пакет таких даних, які насправді дуже необхідні, щоб визначити, ідентифікувати саму людину, родину, її потреби і подальший маршрут тощо. Джерело: https://censor.net/n3583896

коли людина в одному реченні двічі використовує слово "насправді" мимоволі починаєш їй більше вірити
10.11.2025 09:55 Відповісти
Тут цифровізація невигідна
10.11.2025 10:20 Відповісти
Да нах они тут никому не нужны. С 14го года наблюдаю картину. Мыкаються люди по Киеву кто куда и как может. Я многим сразу говорил уезжайте из страны. Там вам хоть какую-то соц помощь дадут С голоду точно не оставят умирать тем более с детьми. Тут вы нах никому не нужны. А если и нужны,то только в качестве пушечного мяса. И ещё через 10 лет ничего не поменяется. У нас вообще нет системы ни в чем. Страна просто плывет по течению как кусок г...на. К какому берегу прибьет, там и будем догнивать
10.11.2025 11:19 Відповісти
При этом с разных берегов ещё и палками шпыняют, чтоб к ним не прибивало и плыло дальше вниз по течению к соседям
10.11.2025 11:24 Відповісти
В Україні досі немає єдиної системи обліку переселенців
=====================
Як так? Треба негайно створити міністерство цього самого Обліку переселенців!
10.11.2025 11:41 Відповісти
Бо люди для цієї "держави" - це просто скот, який нікому ен потрібен. Переселенцям порада - ви вже все втратили, втрачати більше нема чого. Виїзджайте з цього зеленої каналізації, отримаєте шанс на нове життя.
10.11.2025 13:00 Відповісти

