80% українських підприємств готові до відключень електроенергії, – голова НБУ Пишний

80% українських підприємств мають генератори та альтернативні джерела живлення, тому вони готові до відключень електроенергії.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив під час Київського безпекового форуму, передає Укрінформ.

"Ситуація кардинально відрізняється від 2022 року завдяки унікальному досвіду та феноменальній адаптивності бізнесу. За даними Торгово-промислової палати, 80% підприємств готові до відключень – мають генератори та альтернативні джерела живлення. Бізнес, який у 2022 році виживав, сьогодні працює за розкладом", – заявив Пишний.

Водночас він констатував, що обмеження електропостачання через російські удари матиме негативний вплив на економіку. Пишний нагадав, що наприкінці жовтня НБУ переглянув прогнози дефіциту електроенергії внаслідок обстрілів: у четвертому кварталі він становитиме до 4%, у 2026 році – 3%.

Він також повідомив, що українські банки з 2022 року профінансовано проєкти зі створення нових потужностей генерації електроенергії майже на 1,3 МВт, а також рішень для зберігання енергії та виробництва тепла на 1,4 МВт.

Як повідомлялося, у жовтні Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2025 році до 1,9% через наслідки російських ударів по енергетиці та дефіцит робочої сили.

Топ коментарі
+19
Пишний з НБУ, підробляє голосом та губами в Міненерго??!!
10.11.2025 17:30 Відповісти
+16
у нас где то 30 ед. оборудования. каждое от 7 до 12 кВт плюс дрели,болгарки и прочая хрень...нужен генератор порядка 400 кВт,это примерно 90 литров соляры в час. работаем с 6 до 23,это полторы тонны в сутки. соляра стоит 55 грн литр. умножаем на 1500,имеем 80000 грн затрат на электроэнергию в сутки. можно я пошлю на хер этого министра?
10.11.2025 17:53 Відповісти
+13
НБУ і електроенергія ....
??????
Зрозумів! Кандидат на міністра енергетики....
10.11.2025 17:33 Відповісти
Здається останнім часом проходить конкурс на найбільшу некомпетентність. Учасники як можуть доводять, що вони непрофесіонали і не розуміються ні на чому
11.11.2025 17:05 Відповісти
Ну а бізнес перекладе це на споживача як завжди. А владі буде як завжди пох, бо вона купається в грошах як ніколи.
10.11.2025 17:49 Відповісти
у нас где то 30 ед. оборудования. каждое от 7 до 12 кВт плюс дрели,болгарки и прочая хрень...нужен генератор порядка 400 кВт,это примерно 90 литров соляры в час. работаем с 6 до 23,это полторы тонны в сутки. соляра стоит 55 грн литр. умножаем на 1500,имеем 80000 грн затрат на электроэнергию в сутки. можно я пошлю на хер этого министра?
10.11.2025 17:53 Відповісти
А скільки платиться за електроенергію, ти цікавився? 400квт * 18 годин * 9 грн/квт.год = 65 тис. грн. Еге ж, ви у великому збитку з генератором ))
11.11.2025 01:32 Відповісти
Точому ГЗК зупиняються, якщо все так добре?
Це експорт, який дає роботу не лише самим комбінатам, а й залізниці, портам...
Що робили п'ять - шість менеджерів?
Крали гроші для захисних споруд електроенергетики???
10.11.2025 17:54 Відповісти
Добре лише у цього дяді в голові. Він просто не розуміє, що таке виробництво і скільки воно електроенергії потребує. Що таке генератором не накрутиш собі
11.11.2025 17:07 Відповісти
пишний - це говорящій "вареник" zельоних гнид
10.11.2025 17:54 Відповісти
З Кремля просють назвати підприємства які не готові.. до відключень..Де ще немає трьохрівневого захисту...
10.11.2025 17:57 Відповісти
Нафтопровід та газопровід має працювати завдяки електроенергії??? Так. сказав Чалий.. То на куй качати кац..пський товар???
10.11.2025 17:59 Відповісти
Ааа..дааа.десь чув шо Всім видавали генератори!! Мовляв.." нате, тіки працюйте" Або то насниЛося.
10.11.2025 18:01 Відповісти
1,3 МВт = 1300 кВт
10.11.2025 18:02 Відповісти
"..80% українських підприємств готові до відключень електроенергії, - голова НБУ Пишний ..." Тобто красти гроші з бюджету можна в три горла!!!
10.11.2025 19:03 Відповісти
Оце разом з Гетьманцевим протягують закон, щоб здирати з бідних 20% податку за всі посилки-покупки з-за кордону ...Люди хочуть зекономити, а ці дивляться як в кишеню залізти
10.11.2025 19:12 Відповісти
Гетманцев ещё и за пенсионеров лично взялся. Я думаю старикам теперь будет полный гаплык. Молодые пенсионеры ещё работать смогут, а на 70+ можно ставить крест.
11.11.2025 17:45 Відповісти
80% процентів співробітників НБУ готові щоб їх чпокнули в зад - пишний
10.11.2025 20:47 Відповісти
"Ура" кричати? Це ж явна перемога Зеленского над темними силами, правда?
10.11.2025 21:28 Відповісти
Комбінати Ferrexpo на Полтавщині зупинили роботу через брак електроенергії

Мабуть не увійшли у ті благословенні 80%.
11.11.2025 01:21 Відповісти
Та не, они в 80% вошли, просто им электричества не хватило. Видно что-то пошло не так. И это ещё не вся энергетика разрушена, так сказать, бьют по "щадящей" схеме. Видимо не просчитали россияне упоротости Зеленского и его жадности до денег.
11.11.2025 17:43 Відповісти
Йому необхідно підняти зарплату. Не вистачає. І доводиться такій шанованій людині на аутсорсі підробляти прес-секретарем.
11.11.2025 11:17 Відповісти
А чому про це звітує голова НБУ? Яке він взагалі має відношення до енергетики? Це раз. Друге - як підприємства можуть бути готові? Там, де реальні виробництва, навіть якщо є власна генерація, вона не може на 100% забезпечити підприємство
11.11.2025 17:04 Відповісти
Про что мелет этот мудак? Про какие такие предприятия? Про банки и мафы? Так киоскёры и чебуречники ещё в прошлом году на генераторах сидели, как и банкиры. А промышленность от каких генераторов питаться будет?
11.11.2025 17:41 Відповісти
Що він несе своїм ротом? Навіть в електрозв'язку потужності генераторів вистачало для роботи технологічного обладнання, але ніяких чайників, кондіціонери тільки потрібні для технологічних приміщень, ліфти не працюють, освітлення мінімальне, живлення не на всі робочі місця. За часів прем' єрства Юлії Володимирівни бувало за добу спалювали тонну дізеля, всі розраховані норми витрат іїшли до лісу, доводилось довозити достроково. Якщо це якєсь досить велике виробництво, то електрообладнання встановлено на десятки (або більше) МВт, тож ДГУ на кілька сотень кВт вистачить тільки на критичну вентіляцію приміщень, аварійне освітлення, системи безпеки, якість критичні локальні сервери, мінімальну кількисть робочих місць управління виробництвом. Для забеспечення електрикою такого виробництва це вже потрібні потужні газотурбінні чи паротурбінні генератори. А це зовсім окремий бізнес, з дивовижним новим світом регулюючих норм, для чого потрібна ділянка землі (вона є?) та багато грошей. І все це дуже сильно впливає на собівартість, може постати питання економічної доцільності діяльності в таких умовах. Якись великі холдінги, орієнтовані на експорт з доброю рентабільністю могут таке зробить, но для інших це геть непотнібній гемор. Навіщо тоді взагалі потрібна енергосистема?
11.11.2025 23:23 Відповісти

