80% українських підприємств готові до відключень електроенергії, – голова НБУ Пишний

80% українських підприємств мають генератори та альтернативні джерела живлення, тому вони готові до відключень електроенергії.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив під час Київського безпекового форуму, передає Укрінформ.

"Ситуація кардинально відрізняється від 2022 року завдяки унікальному досвіду та феноменальній адаптивності бізнесу. За даними Торгово-промислової палати, 80% підприємств готові до відключень – мають генератори та альтернативні джерела живлення. Бізнес, який у 2022 році виживав, сьогодні працює за розкладом", – заявив Пишний.

Водночас він констатував, що обмеження електропостачання через російські удари матиме негативний вплив на економіку. Пишний нагадав, що наприкінці жовтня НБУ переглянув прогнози дефіциту електроенергії внаслідок обстрілів: у четвертому кварталі він становитиме до 4%, у 2026 році – 3%.

Він також повідомив, що українські банки з 2022 року профінансовано проєкти зі створення нових потужностей генерації електроенергії майже на 1,3 МВт, а також рішень для зберігання енергії та виробництва тепла на 1,4 МВт.

Як повідомлялося, у жовтні Національний банк України погіршив прогноз зростання економіки України в 2025 році до 1,9% через наслідки російських ударів по енергетиці та дефіцит робочої сили.