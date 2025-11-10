Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зниження цін на ліки
647 7

В Україні необхідно створити незалежного регулятора лікарських засобів за зразком FDA, – нардеп

Сергій Кузьміних

В Україні необхідно створити незалежного регулятора лікарських засобів за зразком американського FDA.

З ініціативою створення такого незалежного регулятора виступив голова підкомітету з фармацевтичної галузі Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат Сергій Кузьміних.

На думку депутата, новий орган державного контролю у сфері лікарських засобів (ОДК) зможе розпочати роботу з 2027 року, ще кілька років займе перехідний період.

"Нинішня трансформація регуляторної сфери та зростання ролі біологічних препаратів роблять необхідним створення сильного, незалежного і технічно підкованого регулятора, який би гарантував безпеку, якість і доступність ліків в умовах інтеграції української системи в європейські та світові ланцюги постачання", – пояснив Кузьміних.

Депутат переконаний, що початок роботи регуляторного органу в сфері лікарських засобів в Україні може дати декілька важливих переваг: централізовані стандарти якості, незалежні оцінки препаратів, ефективні механізми реагування на ризики (recalls, safety alerts), підвищення довіри пацієнтів і лікарів до вітчизняних та імпортних препаратів, а також пришвидшити впровадження конкурентних дешевших альтернатив (наприклад, біосимілярів).

"Ідея створення українського аналогу FDA – це не просто про контроль, а про культуру довіри та професійність. Сучасний регулятор може одночасно бути вартовим безпеки й рушієм інновацій", – додав Кузьміних.

Читайте також: В Україні вдосконалили систему державної реєстрації ліків. Для чого це потрібно?

Американське Управління з контролю продуктів і ліків (FDA – Food and Drug Administration) – це федеральне агентство у складі Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США (U.S. Department of Health and Human Services). FDA має широку місію: захищати громадське здоров’я шляхом забезпечення безпеки, ефективності та якості людських і ветеринарних лікарських засобів, біопрепаратів, медичних пристроїв, продуктів харчування, косметики та інших регульованих товарів.

FDA також проводить інспекції виробництв, оцінює докази ефективності й безпеки, впроваджує механізми фармаконагляду і може ініціювати відкликання небезпечних продуктів із ринку. Така комбінація регуляторних повноважень – оцінка до виходу на ринок, постмаркетинговий нагляд, інспекції та прозора комунікація – робить агентство ключовим гравцем у підтримці якості медичних продуктів.

Автор: 

контроль (123) ліки (615) США (5608) Новини компаній (3955) Кузьміних Сергій (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть якусь схему з обілечування тягне.
показати весь коментар
10.11.2025 18:17 Відповісти
І призначити фінансістом міндіча.Аін знає, як складати гривню до гривньочки.
показати весь коментар
10.11.2025 18:19 Відповісти
Ну ось... Квартал-95 і ліки...
Хе-хе... а дійсно, какая разніца...
показати весь коментар
10.11.2025 18:30 Відповісти
да пошли вы нах ожиревшие уродцы-придумыватели
показати весь коментар
10.11.2025 19:01 Відповісти
Нова схема? Буде операція НАБУ " Айболіт".
показати весь коментар
10.11.2025 19:33 Відповісти
***, як така країна може вижити, якщо корупціонера взяли на гарячому за відкати, але він у Взраді й далі гне своє? Цю країну розвалила корупція і кумівство.
показати весь коментар
10.11.2025 19:41 Відповісти
Ще шобло фсбешне придумало ще схему як розмародерити кошти,
показати весь коментар
10.11.2025 19:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 