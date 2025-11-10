В Україні необхідно створити незалежного регулятора лікарських засобів за зразком FDA, – нардеп

В Україні необхідно створити незалежного регулятора лікарських засобів за зразком американського FDA.

З ініціативою створення такого незалежного регулятора виступив голова підкомітету з фармацевтичної галузі Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат Сергій Кузьміних.

На думку депутата, новий орган державного контролю у сфері лікарських засобів (ОДК) зможе розпочати роботу з 2027 року, ще кілька років займе перехідний період.

"Нинішня трансформація регуляторної сфери та зростання ролі біологічних препаратів роблять необхідним створення сильного, незалежного і технічно підкованого регулятора, який би гарантував безпеку, якість і доступність ліків в умовах інтеграції української системи в європейські та світові ланцюги постачання", – пояснив Кузьміних.

Депутат переконаний, що початок роботи регуляторного органу в сфері лікарських засобів в Україні може дати декілька важливих переваг: централізовані стандарти якості, незалежні оцінки препаратів, ефективні механізми реагування на ризики (recalls, safety alerts), підвищення довіри пацієнтів і лікарів до вітчизняних та імпортних препаратів, а також пришвидшити впровадження конкурентних дешевших альтернатив (наприклад, біосимілярів).

"Ідея створення українського аналогу FDA – це не просто про контроль, а про культуру довіри та професійність. Сучасний регулятор може одночасно бути вартовим безпеки й рушієм інновацій", – додав Кузьміних.

Читайте також: В Україні вдосконалили систему державної реєстрації ліків. Для чого це потрібно?