Наглядова рада "Енергоатому" ініціює незалежну перевірку після звинувачень у корупції

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії.

Про це йдеться в офіційній заяві ради, опублікованій зранку 11 листопада.

"Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками "Енергоатома". Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії. Наглядова рада віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади", – зазначається в повідомленні.

Відповідно до інформації на офіційному сайті, станом на листопад 2025 року наглядова рада "НАЕК "Енергоатом" складається з чотирьох членів.

Головує ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович. Заступник голови – експерт з корпоративного управління Майкл Елліотт Кріст.

Представниками від держави є два члени: колишній міністр економіки, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов і державний секретар Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

Дві посади незалежних членів залишаються вакантними після відмови Тімоті Стоуна й оголошеного конкурсу Кабміну, а третя державна посада не заповнена.

Операція "Мідас": що відомо?

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

Читайте також: Карлсон та друзі: Що відомо про схему Міндіча в "Енергоатомі"

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.