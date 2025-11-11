Україна з 2027 року запровадить європейську класифікацію бізнесу. Що передбачено?

Україна з 1 січня 2027 року переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності – NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом.

Як повідомили в Державній службі статистики, нова класифікація забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн Євросоюзу та замінить чинний КВЕД:2010.

Перехід на нову класифікацію зумовлений:

євроінтеграційним курсом України;

гармонізацією статистичної методології з ЄС;

запровадженням міжнародних стандартів збору, обробки, аналізу та поширення даних;

необхідністю наздогнати реалії ринку, щоб точніше відображати види діяльності, які реально здійснюються в економіці.

"NACE 2.1 – це актуальна версія класифікації, яку ЄС запровадив у статистичній практиці з 2025 року. Її впровадження в Україні означає повну синхронізацію методів, порівнюваність даних і полегшення ведення бізнесу з партнерами в Європі", – сказано в повідомленні.

Основна ідея класифікації – це групування підприємств за спільними характеристиками: тип продукції чи послуг, технологічні процеси, спільна сировинна база або методи виробництва. Кожна група має свій код, який використовується для визначення основного й другорядного виду діяльності підприємств, їхніх підрозділів і ФОПів.

Як зазначається, до кінця 2025 року Держстат оприлюднить таблицю відповідності між КВЕД:2010 і NACE 2.1-UA, а впродовж 2026 року діятиме перехідний період для адаптації бізнесу та внесення змін до реєстраційних документів (за потреби).

На початку 2026 року Держстат у співпраці з урядовими органами та бізнес-спільнотою представить детальний план дій щодо переходу на нову класифікацію видів економічної діяльності NACE 2.1-UA.

Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично – без потреби у додаткових діях. Перереєстрація знадобиться лише тим, у кого: – чинний КВЕД поділився на кілька окремих кодів, тобто діяльність стала описаною більш деталізовано, або якщо чинний код має складну ("непряму") відповідність, коли, наприклад, кілька старих кодів об'єднані чи перерозподілені на інші. У таких випадках підприємствам потрібно буде оновити свої реєстраційні дані після оприлюднення таблиці відповідності.

