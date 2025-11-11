Доньки ексміністра-хабарника Злочевського купили ще одну газову компанію на Прикарпатті

Каріна та Анна Злочевські у жовтні цього року стали власницями ТОВ "Сторенс", яке в грудні минулого року на вторинному ринку придбало спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Сестри Злочевські стали бенефіціарками компанії 14-16 жовтня через кіпрську "Ділоретіо Холдінгс Лімітед" (Diloretio Holdings LTD), звернуло увагу галузеве видання Nadra.info.

Невдовзі після цього ТОВ "Сторенс" звернулося до Держгеонадр із заявами про набуття контролю (через відчуження) над трьома іншими ділянками надр із покладами вуглеводнів у Волинській і Луганській областях.

І голова Держгеонадр Олег Гоцинець своїм наказом №398 від 5 листопада ці заяви погодив. У підсумку, до ТОВ "Сторенс" перейшли такі спецдозволи:

  • Від ТОВ "Куб-Газ" – №4037 на Вергунське родовище (до абсолютної глибини 1000 м) в Луганській області на видобування нафти і газу (супутній – гелій);
  • Від ТОВ "Куб-Газ" – №5835 на Крутогорівське родовище в Луганській області на видобування нафти, газу, конденсату (супутні корисні компоненти – етан, пропан, бутани, гелій; газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу);
  • Від ТОВ "Енергогазтренд" – №4730 на Загорівську площу у Волинській області на видобування нафти, газу і конденсату. Цей спецдозвіл із двома іншими "Енергогазтренд" набув у листопаді 2024 р. внаслідок відчуження.

Вергунське і Крутогорівське родовища перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

ТОВ "Куб-Газ" належить Анні і Каріні Злочевським через кіпрську "Кубгаз Холдингс Лімітед". ТОВ "Енергогазтренд" контролює Віталія Шиліна, свідчать дані у системі YouControl.

Анна і Каріна Злочевська – це доньки ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського. Крім компанії "Сторенс", правами на користування нафтогазоносними надрами в Івано-Франківській області володіють ще дві компанії Злочевських – "Парі" та "Надрагаз". В останній з них партнером сестер є Роман Керницький.

Що відомо про справу Злочевського?

Як повідомлялося, у червні 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар від Злочевського керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття іншого кримінального провадження проти ексміністра.

Самого Злочевського 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про хабар, який у САП називали рекордним в історії України.

У серпні 2021 року стало відомо, що Злочевський переписав свій бізнес в Україні, у тому числі газову компанію Burisma Group, на своїх доньок Анну і Каріну.

Втім, всі підозрювані у справі про "рекордний хабар" уникли покарання у вигляді позбавлення волі, уклавши угоди з прокурорами. Зокрема, сам Злочевський визнав свою вину та отримав 1 рік покрання умовно. Крім того, Злочевський та інші підозрювані перерахували 680 млн грн на дрони для військових, а сам бізнесмен додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. Сам хабар у розмірі $5 млн ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали Силам спеціальних операцій.

Нагадаємо, Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. У 2010-2012 роках чиновники Мінекології видавали дозволи на користування надрами його компаніям.

Злочевський був оголошений у розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи щодо нього і компанії Burisma були закриті. З 2019 року – після скандалу з сином Джо Байдена – був у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma.

+2
не здивуюся, коли зявиться бізнес в Україні Саши-стоматолога чи проффффесора з Азіровим.. Бандити якщо не самі ,то члени їх сімей розтягують Україну по карманах..Війна це у них жнива, не захист України...Окупанти таких *******, суддів особливо ще *******, прокурорів..
показати весь коментар
11.11.2025 19:01 Відповісти
"Коля - харошій парєнь !" (с)
показати весь коментар
11.11.2025 17:11 Відповісти
Чому не аонфіскованемвйно хабарника і всіх родичів
показати весь коментар
11.11.2025 17:41 Відповісти
Поки буде просрочений поки будуть мародерити і грабувати Українців
показати весь коментар
11.11.2025 17:57 Відповісти
Не мародери а звичайні земляки Зєлі допущені до держбабла! Залужного у президенти!!!
показати весь коментар
11.11.2025 18:13 Відповісти
Залужний вже видав статтю, що треба воювати до кордонів 91 року, що це лише екватор війни, треба воювати ще 4 роки. Жодного слова проти зєлі поки він сидить в Лондоні ми не почули. Я взагалі не бачу різниці між Залужним та Зеленським. Провальний контрнаступ 23 року також він організував. А коли вже почали вилазити проблеми в армії в кінці 22 роеу Залужний записав відосик. Ні, не про нормальне ставлення до солдат, не заклики міняти совкове керівництво в армії. Він записав відосик про те, що треба карати звичайних солдат за непокору керівництву. Пошукайте цей ролик і докажіть в чому я не правий.
показати весь коментар
12.11.2025 12:12 Відповісти
Справедливості заради Злочевський це коріш Петра Олексійовича. Але він в порівнянні з Міндічами і Зе-шоблой просто дитина
показати весь коментар
11.11.2025 22:15 Відповісти
Приклад переведення злочинної діяльності на посаді в Урядовому порталі до портнова, в сімейну кланову ВЛАСНІСТЬ!! Від злочину до власника, об'єкту злочинів!!
Повна безкарність за злочин та бездіяльність привладних заробітчан на посадах в державних органах!! Суд Лінча в Україні над такими посадовцями, а не оте шоу - люстрація з піснями і танцями, значно сприятиме припиненню знищення України, руками таких привладних убивць України!!
показати весь коментар
11.11.2025 18:45 Відповісти
Ненависть до цієї злодійської бидлоти така,що скоро зрівняється з ненавистю до москальні.І тоді постануть три питання - проти кого спершу воювати,за що спершу воювати і - головне! - кому воювати...
показати весь коментар
11.11.2025 19:00 Відповісти
Отож. Пригожин те саме зрозумів.
показати весь коментар
12.11.2025 06:20 Відповісти
не здивуюся, коли зявиться бізнес в Україні Саши-стоматолога чи проффффесора з Азіровим.. Бандити якщо не самі ,то члени їх сімей розтягують Україну по карманах..Війна це у них жнива, не захист України...Окупанти таких *******, суддів особливо ще *******, прокурорів..
показати весь коментар
11.11.2025 19:01 Відповісти
ну, тотак собі бізнес, кацапам дрони прілітають, авось і тут GPS не так скерує....
показати весь коментар
11.11.2025 20:04 Відповісти
Людина з грошами, а вкладає кошти в Україну. Це тому, що тут можна красти, що він і робив 25 років поспіль?
показати весь коментар
11.11.2025 20:24 Відповісти
"Велике деребанівництво".
показати весь коментар
11.11.2025 22:50 Відповісти
перш ніж хезати бажано статтю прочитати до кінця - Злочевський був оголошений у розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи щодо нього і компанії Burisma були закриті Джерело: https://censor.net/n3584449
показати весь коментар
12.11.2025 11:51 Відповісти
Не буду закликати вас думати.
Повномаштабне вторгнення- 24 лютого 2022.
"Велика приватизація" Володимира Зеленського - це програма з продажу великих державних об'єктів, яка була відновлена у 2023 році шляхом підписання відповідного закону.
Доньки ексміністра-хабарника Злочевського купили ще одну газову компанію на Прикарпатті
показати весь коментар
12.11.2025 13:35 Відповісти
Злочевские - это от слова "Зло"?
Подходящая фамилия для нашей элиты. Вспоминается кацапский богач с фамилией Сатановский.
показати весь коментар
12.11.2025 08:16 Відповісти
В Україні себе комфортно почувають тільки інородці, аферисти та інша злодійкувата шалупень. Щоб ви тварі всі поздихали зі своїми виводками.
показати весь коментар
12.11.2025 11:38 Відповісти

