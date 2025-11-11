Доньки ексміністра-хабарника Злочевського купили ще одну газову компанію на Прикарпатті

Каріна та Анна Злочевські у жовтні цього року стали власницями ТОВ "Сторенс", яке в грудні минулого року на вторинному ринку придбало спецдозвіл на видобування природного газу на родовищі Старобогородчанське в Івано-Франківській області.

Сестри Злочевські стали бенефіціарками компанії 14-16 жовтня через кіпрську "Ділоретіо Холдінгс Лімітед" (Diloretio Holdings LTD), звернуло увагу галузеве видання Nadra.info.

Невдовзі після цього ТОВ "Сторенс" звернулося до Держгеонадр із заявами про набуття контролю (через відчуження) над трьома іншими ділянками надр із покладами вуглеводнів у Волинській і Луганській областях.

І голова Держгеонадр Олег Гоцинець своїм наказом №398 від 5 листопада ці заяви погодив. У підсумку, до ТОВ "Сторенс" перейшли такі спецдозволи:

Від ТОВ "Куб-Газ" – №4037 на Вергунське родовище (до абсолютної глибини 1000 м) в Луганській області на видобування нафти і газу (супутній – гелій);

Від ТОВ "Куб-Газ" – №5835 на Крутогорівське родовище в Луганській області на видобування нафти, газу, конденсату (супутні корисні компоненти – етан, пропан, бутани, гелій; газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу);

Від ТОВ "Енергогазтренд" – №4730 на Загорівську площу у Волинській області на видобування нафти, газу і конденсату. Цей спецдозвіл із двома іншими "Енергогазтренд" набув у листопаді 2024 р. внаслідок відчуження.

Вергунське і Крутогорівське родовища перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.

ТОВ "Куб-Газ" належить Анні і Каріні Злочевським через кіпрську "Кубгаз Холдингс Лімітед". ТОВ "Енергогазтренд" контролює Віталія Шиліна, свідчать дані у системі YouControl.

Анна і Каріна Злочевська – це доньки ексміністра екології і природних ресурсів України Миколи Злочевського. Крім компанії "Сторенс", правами на користування нафтогазоносними надрами в Івано-Франківській області володіють ще дві компанії Злочевських – "Парі" та "Надрагаз". В останній з них партнером сестер є Роман Керницький.

Що відомо про справу Злочевського?

Як повідомлялося, у червні 2020 року НАБУ затримало трьох осіб за підозрою у спробі дати хабар від Злочевського керівнику САП Назару Холодницькому та директору Бюро Артему Ситнику у розмірі $5 млн за закриття іншого кримінального провадження проти ексміністра.

Самого Злочевського 11 серпня того ж року було оголошено в розшук у кримінальному провадженні про хабар, який у САП називали рекордним в історії України.

У серпні 2021 року стало відомо, що Злочевський переписав свій бізнес в Україні, у тому числі газову компанію Burisma Group, на своїх доньок Анну і Каріну.

Втім, всі підозрювані у справі про "рекордний хабар" уникли покарання у вигляді позбавлення волі, уклавши угоди з прокурорами. Зокрема, сам Злочевський визнав свою вину та отримав 1 рік покрання умовно. Крім того, Злочевський та інші підозрювані перерахували 680 млн грн на дрони для військових, а сам бізнесмен додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. Сам хабар у розмірі $5 млн ще у квітні 2022 року за рішенням суду передали Силам спеціальних операцій.

Нагадаємо, Злочевський обіймав посаду міністра екології в уряді Миколи Азарова. У 2010-2012 роках чиновники Мінекології видавали дозволи на користування надрами його компаніям.

Злочевський був оголошений у розшук у 2015 році за підозрою в незаконному збагаченні, але через два роки справи щодо нього і компанії Burisma були закриті. З 2019 року – після скандалу з сином Джо Байдена – був у розшуку в рамках розслідування діяльності компанії Burisma.