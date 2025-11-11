Світовий рекорд: "Дія.AI" визнали першим у світі ШІ-асистентом у сфері державних послуг

Книга світових рекордів визнала створення українського ШІ-асистента "Дія.AI" досягненням у категоріях "Вперше" та "Винаходи".

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, це перший у світі ШІ-асистент, який надає громадянам державні послуги на національному рівні.

Рекорд зафіксували під час WINWIN Summit у Києві 4 листопада.

Міжнародне визнання рекорду підтвердило унікальність української цифрової розробки – ШІ-асистента "Дія.AI", запущеного у вересні 2025 року. "Дія.AI" показує, як технології можуть зробити спілкування з державою швидким, зручним і зрозумілим.

Завдяки інтеграції з держреєстрами асистент відповідає на запитання й допомагає отримувати послуги у форматі звичайного чату на порталі "Дія".

"Ми переходимо від Digital State до Agentic State – держави, де ШІ допомагає ухвалювати рішення, автоматизує процеси й створює новий рівень взаємодії з громадянами. Запуск "Дія.AI" – це перший важливий крок на цьому шляху. Ми інтегруємо штучний інтелект у державні сервіси, щоб українці отримували державні послуги швидко, легко та за одним запитом. Україна повинна бути серед лідерів за практичним упровадженням штучного інтелекту – і ми втілюємо цю візію вже зараз", – наголосив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До того перший віцепрем'єр-міністр – міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що консультант на основі штучного інтелекту в сервісі "Дія" вже провів понад 500 тис. діалогів із користувачами. Так, ШІ-консультант сам опрацьовує 85% запитів громадян.