"Енергоатом" відзвітував про збільшення доходів на третину і 13 мільярдів прибутку

За підсумками перших трьох кварталів 2025 року державний "Енергоатом" отримав 12,84 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 4,59 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Прибуток компанії до оподаткування становив 15,72 млрд грн, хоча за цей же період торік компанія декларувала збиток у розмірі 5,5 млрд, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на звітність компанії.

При цьому дохід "Енергоатому" за 9 місяців цього року зріс на 33,4% (майже на 44 млрд грн) – до 173,87 млрд грн.

Згідно зі звітом, "Енергоатом" на кінець вересня мав 7,54 млрд грн вільних грошових коштів порівняно із 8,62 млрд грн на початок року.

Завдяки отриманому прибутку "Енергоатом" у цьому році зміг скоротити непокриті збитки з 343,72 млрд грн до 330,87 млрд грн, але мав на 30 вересня 2025 року позитивний власний капітал у розмірі 271,08 млрд грн.

Компанія уточнила, що за підсумками 9 місяців цього року реалізувала 35,4 млн МВт-год електроенергії, порівняно із 35 млн МВт-год за той же період минулого року.

Відповідно до звіту, чисті грошові потоки, використані в інвестиційній діяльності, за 9 місяців цього року досягли 17,48 млрд грн, що на 85% більше, аніж за 9 місяців 2024 року. Загальні майбутні зобов’язання придбати основні засоби на кінець цього вересня становили 31,93 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації у березні 2022 року зупинила виробництво електроенергії з 11 вересня того ж року.

Операція "Мідас" і корупція в "Енергоатомі": що відомо?

10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

Організатором схеми, за даними ЗМІ, був співласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, а його діяльності були причетні низка колишніх та нинішніх високопосадовців.

Топ коментарі
Таріфи підіймали не для того, щоби розповідями про велики прибутки відмазати зараз міндічІванових підарасів, а для того, щоби збудувати захист енергетичної системи, щоби українці не сиділи по 15 годин на добу без електрики.
12.11.2025 09:39 Відповісти
Ааааааааааааа Можна красти... Мародерство виявляється лише на благо... Нагородити орденами та преміями всіх учасників злодійських схем...
12.11.2025 09:39 Відповісти
Дякую що повідомили саме зараз. Тиждень тому я впевнений ще були збитки.
12.11.2025 09:46 Відповісти
😁😁😁 Тобто НАБУ і САП вже повернули гроші платникам податків. Чи був би показаний цей прибуток, якби не гучні викриття блощиць-прилипал - питання риторичне.
12.11.2025 09:49 Відповісти
Вы что думаете без ведома зелёного чтото происходило!он в долях!
12.11.2025 09:56 Відповісти
зеленого сприймають за тупого і впертого лоха . Що ти хочеш від особи яка живе по чийомусь сценарію , насиплять йому дорожку дурі і він буде робити що йому вкажуть з поправкою на впертість .
12.11.2025 11:47 Відповісти
Я дуже рада за енергоатом, але я всі у збитках, напевно буду частково сплачувати за електроенергію
12.11.2025 09:57 Відповісти
Енергоатом почали "розтлівати" ще за Юща. Памятаєте такого собі чорта і могильщика "Нашої України" Мартиненка? Він почав. Потім продовжив Вітренко (син тієї совкодрочерної дегенератки). Сьогодні Енергоатом це "сума корупційних технологій"...
12.11.2025 09:58 Відповісти
ой, та я вас умаляю!!
там вкрали, всьго на три копійки!
що, ви тут починаєте?

зе!гніда, десь обриганий та в гімні валяється вгашений. всі по тривозі підняті, терміново відмазувати!
це ж, не просто корупційна схема мародерства!
це, агентурна мережа кегебе по знищенню україни!!!

хотілось би почути про оту свіженьку укрзалізницю!
чи ви вважаєте, там інша ситуація?
12.11.2025 09:59 Відповісти
Очікуєм на зниження тарифу.
12.11.2025 10:05 Відповісти
Це вони так натякають, що відкат має бути не 10-15 відсотків, а 20-30.
12.11.2025 10:10 Відповісти
уявляю, які були б прибутки, якби жидомафія не крала
12.11.2025 10:17 Відповісти
***,ви ж, суки зелені, тільки вчора були збитковими???!!!
12.11.2025 10:28 Відповісти
Це звіт на кшталт того - не сси Маруся. я Дубровський... Все окей, не все вкрали Міндіч і його бриггггада або Тімур і його команда..Які вони професійні менеджери.. принци тель-авівські
12.11.2025 10:43 Відповісти

