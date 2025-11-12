"Енергоатом" відзвітував про збільшення доходів на третину і 13 мільярдів прибутку

За підсумками перших трьох кварталів 2025 року державний "Енергоатом" отримав 12,84 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 4,59 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Прибуток компанії до оподаткування становив 15,72 млрд грн, хоча за цей же період торік компанія декларувала збиток у розмірі 5,5 млрд, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на звітність компанії.

При цьому дохід "Енергоатому" за 9 місяців цього року зріс на 33,4% (майже на 44 млрд грн) – до 173,87 млрд грн.

Згідно зі звітом, "Енергоатом" на кінець вересня мав 7,54 млрд грн вільних грошових коштів порівняно із 8,62 млрд грн на початок року.

Завдяки отриманому прибутку "Енергоатом" у цьому році зміг скоротити непокриті збитки з 343,72 млрд грн до 330,87 млрд грн, але мав на 30 вересня 2025 року позитивний власний капітал у розмірі 271,08 млрд грн.

Компанія уточнила, що за підсумками 9 місяців цього року реалізувала 35,4 млн МВт-год електроенергії, порівняно із 35 млн МВт-год за той же період минулого року.

Відповідно до звіту, чисті грошові потоки, використані в інвестиційній діяльності, за 9 місяців цього року досягли 17,48 млрд грн, що на 85% більше, аніж за 9 місяців 2024 року. Загальні майбутні зобов’язання придбати основні засоби на кінець цього вересня становили 31,93 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації у березні 2022 року зупинила виробництво електроенергії з 11 вересня того ж року.

Операція "Мідас" і корупція в "Енергоатомі": що відомо?

10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Зокрема, схема включала незаконний вплив на стратегічні державні енергетичні підприємства.

За даними слідства, викрита злочинна організація організувала схему систематичного отримання "відкатів" від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. За це їм обіцяли не блокувати розрахунки з боку державної компанії за надані послуги чи поставлену продукцію.

Легалізацією незаконних коштів займався окремий офіс злочинної організації. Він розташовувався в приміщенні в центрі Києва, яке належало родині колишнього нардепа-зрадника, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Загалом через так звану "пральню", за даними правоохоронців, пройшло близько $100 млн.

Організатором схеми, за даними ЗМІ, був співласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, а його діяльності були причетні низка колишніх та нинішніх високопосадовців.

