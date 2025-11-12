Україна скоротила експорт залізної руди на 4,4%. ІНФОГРАФІКА

Гірничодобувна галузь України за підсумками січня-жовтня 2025 року скоротила експорт залізної руди на 4,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го – до 26,56 млн т.

Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Державної митної служби.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 14 млн т (+16,5% р./р.). До Словаччини спрямовано 3,72 млн т (-8,5% р./р.), а до Польщі – 3,74 млн т (-12,8% р./р.).

У жовтні Україна експортувала 2,42 млн т залізорудної сировини (ЗРС), що на 1,8% менше порівняно з попереднім місяцем, та на 4,7% до жовтня 2024-го. До Китаю спрямовано 1,14 млн т (-25,3% м./м.; -5,4% р./р.) сировини, Словаччини – 377,27 тис. т (+84,2% м./м.; +17,8% р./р.), Польщі – 398,49 тис. т (+48,4% м./м.; -3,3% р./р.).

Виручка від експорту ЗРС у жовтні склала $194,41 млн (+8,4% м./м.; +16,5% р./р.), а в січні-жовтні – $2,01 млрд (-14,3% р./р.).

Як раніше писав БізнесЦензор, за підсумками першого півріччя 2025 року українські виробники залізорудної сировини випали з трійки найбільших експортерів країни: експорт впав на 11,9% порівняно з першим півріччям минулого року, – до 16,14 млн тонн.

Серед причин експерти тоді виділяли спад світової економіки, а також тарифну політику українських державних монополій, через які вітчизняні виробники не можуть конкурувати на зовнішніх ринках.

До речі, протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд. Товарообіг, порівнюючи з попереднім роком зріс на 10% – з $92 млрд майже до $101 млрд. Водночас негативне сальдо торгівлі збільшилося на 50% – до $34,6 млрд, й тепер імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.