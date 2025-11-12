Україна та ЄС запустили проєкт відбудови на 37 млн євро. Куди підуть гроші?

У середу, 12 листопада, Європейський Союз разом із Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосили про запуск EU4Reconstruction – ініціативи Team Europe вартістю 37 млн євро, спрямованої на зміцнення системи управління та підзвітності в процесі відновлення України, забезпечення ефективного та прозорого використання публічних інвестицій відповідно до стандартів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Ініціатива EU4Reconstruction тісно співпрацюватиме з Мінрозвитку, підтримуючи лідерство уряду в плануванні, координації та моніторингу процесів відновлення.

"Відновлення України – це не лише про відбудову зруйнованого, це трансформація наших систем та інституцій. Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС. Фокус – на громадах, де ми працюємо над тим, щоб саме на місцях вміли готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання. Тут важлива прозорість і підзвітність. Саме тому впроваджуємо цифрові інструменти для відкритого моніторингу проєктів, щоб кожен міг бачити, як і куди йдуть ресурси", – зазначив Олексій Кулеба, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій.

Протягом трьох років EU4Reconstruction буде:

зміцнювати систему управління відновленням та нормативно-правову базу України;

допомагати громадам планувати, фінансувати та реалізовувати проєкти відповідно до стандартів ЄС;

підтримувати Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у впровадженні великих публічних інвестицій;

розширювати участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відновлення.

"Сьогодні ми робимо важливий крок уперед із запуском програми EU4Reconstruction – ключової складової ширших зусиль України з відбудови та оновлення. Зосереджуючись на реформах, прозорості та зеленому відновленні, ми не лише відновлюємо інфраструктуру, але й створюємо основу для стійкої України, готової до свого майбутнього в європейській спільноті", — зазначила амбасадорка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Трирічна програма EU4Reconstruction з бюджетом 37 млн євро реалізується спільно GIZ, Expertise France, Міністерством закордонних справ Данії та Центральним агентством з управління проєктами Литви (CPVA). Програма працюватиме з ключовими міністерствами, Державним агентством відновлення, а також із десятками громад по всій Україні.

