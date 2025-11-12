На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія, тривають рятувальні роботи, – Міненерго

У вівторок, 11 листопада, сталася аварія на найбільшій в Україні урановій шахті "Інгульська", що входить до складу ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").

На шахті досі тривають аварійно-рятувальні роботи, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"На аварійній дільниці знаходилось чотири працівника ПП "Світекс", двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається не відомою", – зазначається у повідомленні.

За інформацією Міненерго, напередодні на шахті Інгульська сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта.

"Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія", – додали у міністерстві.

Водночас голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що 3000 кубометрів пульпи (маси, яка застосовується для того, щоб забутити вироблений простір, утворений у процесі видобутку руди) заповнила два горизонти шахти Інгульська.

"Вживаються заходи для збереження шахти", – додав депутат.

Як повідомлялося, у червні уранова шахта Смолинська держпідприємства "Східний ГЗК" у Кіровоградській області опинилася під загрозою затоплення через відключення електроенергії за борги. Після розголосу цієї інформації для шахти частково відновили електропостачання, щоб відкачати воду.

ДП "СхідГЗК" – єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входять три уранові шахти – Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно-механічний та Дніпродзержинський хімічний завод.