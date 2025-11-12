АМКУ оштрафував низку компаній на понад 29 мільйонів за антиконкурентні узгоджені дії

Антимонопольний комітет України 11 листопада цього року ухвалив шість рішень щодо спотворення суб'єктами господарювання результатів торгів. Загальна сума накладених штрафів склала понад 29 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Зокрема, було визнано, що ТОВ "Технології бізнеса" та ТОВ "Київський асфальтобетонний завод №8" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів 14 торгів очікуваною вартістю 245,3 млн грн на закупівлю солі для промислового переробляння, проведених підприємствами, які здійснюють утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.

Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб’єктів господарювання і, як результат, – про вчинення порушень та про усунення конкуренції між компаніями під час участі в цих торгах.

За зазначені порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5,37 млн грн.

Також дії ТОВ "БМП Краматорськ" та ТОВ "Будартель СХ 65" визнано порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту та реставрації із очікуваною вартістю 39,13 млн грн.

На компанії накладено штрафи в загальному розмірі 1,62 млн грн.

Окрім того, ТОВ "Даєр" і ТОВ "Газове обладнання України" вчинили змову під час участі у дев'яти торгах на закупівлю арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв, а також регулювальних та контрольних приладів й апаратури із загальною очікуваною вартістю 110,57 млн грн.

Під час розслідування справи встановлено, що вказані суб’єкти господарювання на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі у торгах були обізнані щодо участі кожного з них, здійснювали обмін інформацією та узгодили між собою умови участі у цих торгах.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 6,56 млн грн.

АМКУ також визнав, що ТОВ "ЗапоріжІнжинірінг-Груп" і ТОВ "МК Профістрой" вчинили змову на торгах із закупівлі робіт з капітального ремонту внутрішньоквартального проїзду з очікуваною вартістю 10,22 млн грн.

За вчинені порушення на порушників накладено штрафи на загальну суму 6,71 млн грн.

Окрім того, два товариства вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі в чотирьох торгах із закупівлі сплавів та труб із очікуваною вартістю 36,95 млн грн.

Справа розглядалася за заявою ПАТ "Укрнфта".

Під час розгляду справи встановлено обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "Продмет" та ТОВ "Стілс Україна" антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у відповідних торгах. Виявлені факти свідчили про взаємозв'язок між відповідачами, спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 9,23 млн грн.

Також ТОВ "Торговий дім "Промхімія" та ТОВ "Кам'янський ливарно-механічний завод" вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання із загальною очікуваною вартістю понад 9 млн грн.

За змову компанії оштрафовані на загальну суму 435,89 тис. грн.

