Україна вперше повернула з-за кордону корупційні гроші у справі ексміністра Степанова, – НАБУ

Французька компанія Surys повернула до державного бюджету України 3,37 мільйона євро (еквівалент 163,38 млн гривень) за результатами розслідування корупційної схеми на держпідприємстві "Поліграфкомбінат "Україна".

Кошти надійшли на виконання угоди, яку французька компанія уклала з Національною фінансовою прокуратурою Франції, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт. Загалом у межах цієї справи співучасники злочину передали на ЗСУ та відшкодували державі збитків на понад 180 млн гривень", – наголошується у повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, більшу частину цих грошей уже використали на підтримку малозабезпечених сімей (понад 100 млн грн) та ремонт житла за програмою "єВідновлення" (понад 60 млн грн).

Що відомо про справу Степанова?

Як повідомлялося, йдеться про справу ексміністра охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максима Степанова, який у 2011-2016 роках був директором ДП "Поліграфічний комбінат "Україна", що виготовляє паспорти та бланки документів суворої звітності.

За даними слідства, у 2013 році Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання через неї захисних елементів (голограм) для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).

Естонська компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Крім того, Степанов запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми поліграфкомбінату.

Після звільнення з посади керівника поліграфкомбінату та переходу нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, відповідно до якого естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася поліграфкомбінату.

Слідство встановило, що протягом 2018-2021 років на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них ($124,79 тис.) потрапила на рахунок його доньки.

У липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався. У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

На початку червня НАБУ та САП завершили розслідування масштабної схеми заволодіння коштами поліграфкомбінату "Україна". Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам.