Гетманцев заявив про зростання податкових надходжень від ринку пального на 30%

Платниками основних 48 мереж АЗС України за дев'ять місяців цього року сплачено 2 млрд грн податку на прибуток, приріст податку на прибуток до попереднього року склав 0,48 млрд грн, або +30,3%.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, ринок палива протягом останніх років – один із небагатьох ринків, що має досить позитивні результати у сплаті податків.

Гетманцев зазначив, що законодавчі зміни грудня 2024 року з авансового платежу на кожну АЗС додатково призвели до росту показників надходжень та "відбілення" ринку пального.

"Якщо виключити ОККО, WOG та BVS, то сплата податку на прибуток інших мереж за перше півріччя 2025 року зросла практично в 6 раз, за дев'ять місяців – трохи більше ніж у 5 разів", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що навіть ті мережі АЗС, які тривалий час не сплачували податки, з кварталу до кварталу показують ріст сплати податків у 2025 році.

Утім, за словами Гетманцева, попри успіхи протягом останніх років у галузі пального системно проблемним залишалось питання рівня середніх заробітних плат по мережам АЗС.

"Так, із основних 48 мереж у 19 мереж АЗС середня заробітна плата за серпень-вересень 2025 року становила менше 16 тис. грн. Очікую від Державної податкової служби забезпечення безумовного дотримання платниками мереж АЗС законодавчо встановленого рівня заробітних плат введеного з 1 жовтня 2025 року", – сказав Гетманцев.

Раніше Гетманцев заявив, що станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних АЗС.

"Після нашого звернення до БЕБ і Нацполіції правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на низці "бочок". Але на папері результати є, а в реальності більшість точок продовжують працювати", – розповів він.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року в Україні запроваджено вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.