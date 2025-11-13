Українські компанії знову стали лідерами серед найбільших виробників птиці та яєць у Європі. ПЕРЕЛІК

Українські компанії МХП Юрія Косюка та Avangardco Олега Бахматюка продовжують посідати перші позиції в європейських рейтингах найбільших виробників птиці та яєць відповідно.

Про це пише журнал WATTPoultry International, передає LIGA.net.

Як зазначається, ще один виробник яєць з України – Ovostar Union – на сьомому місці в рейтингу.

Водночас іспанська компанія Uvesa, яку МХП придбав у 2025 році, знаходиться в рейтингу в кінці третього десятка.

На глобальному рівні компанія МХП опустилася з 8 на 19 місце.

У лідерах на цьому ринку – JBS (Бразилія, 4,27 млрд голів птиці), Tyson Foods (США, 1,93 млрд), BRF (Бразилія, 1,67 млрд), Wen's Food Group (Китай, 1,21 млрд), Wayne-Sanderson Farms (США, 1,07 млрд).

Avangardco – на 14 місці серед найбільших виробників яєць у світі (на одну позицію вище, ніж торік).

На цьому ринку лідерами є Cal-Maine Foods (США, 50,6 млн несучок), Global Eggs (з активами у Бразилії, США і Іспанії, 43 млн) та Proteina Animal (Мексика, 40,0 млн).

Як повідомлялося, в серпні цього року найбільший в Україні виробник курятини – МХП Юрія Косюка – офіційно закрив угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва мяса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

МХП став власником іспанської компанії Grupo UVESA через свою дочірню компанію у Словенії – Perutnina Ptuj, придбану у 2019 році.

У жовтні стало відомо, що оновлені умови Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом передбачають збільшення квот для безмитного експорту низки українських аграрних товарів. Найбільше квоти збільшаться для експортерів меду, яєць, пшениці та цукру.