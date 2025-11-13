В Україні продовжує стрімко дешевшати цибуля. Ціни вже на 42% нижчі, ніж торік

В Україні продовжують знижуватися ціни на цибулю через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники, передає EastFruit.

На сьогодні виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як зазначається, через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці дедалі частіше вдаються до зниження відпускних цін.

Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Водночас цибуля в Україні наразі коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями ціни продовжать знижуватися, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за кілька тижнів різко подешевшали помідори.

До того стало відомо, що в Україні різко подешевшали огірки вперше за кілька місяців.

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.