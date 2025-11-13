1 880 22

В Україні продовжує стрімко дешевшати цибуля. Ціни вже на 42% нижчі, ніж торік

В Україні продовжують знижуватися ціни на цибулю через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.

За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники, передає EastFruit.

На сьогодні виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.

Як зазначається, через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.

Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці дедалі частіше вдаються до зниження відпускних цін.

Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.

Водночас цибуля в Україні наразі коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями ціни продовжать знижуватися, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за кілька тижнів різко подешевшали помідори.

До того стало відомо, що в Україні різко подешевшали огірки вперше за кілька місяців.

Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.

Топ коментарі
+12
********** твій вихід з тріумфом!
13.11.2025 17:14 Відповісти
+12
Це «досягнення зеленського» здатне перекрити його оборудки з міндічем та його псевдосанкції!
13.11.2025 17:18 Відповісти
+2
Азаров зі своєю капустою заздрить, мабуть!
13.11.2025 17:47 Відповісти
********** твій вихід з тріумфом!
13.11.2025 17:14 Відповісти
Вона після міндіча ніяк лайно з рота не відмиє , який у дідька борщовий набір ((
13.11.2025 18:13 Відповісти
Собрался на бабы. Наемся цибули. Да и с собой подруге захвачу. Всё что осталось от гнидычей
13.11.2025 18:27 Відповісти
13.11.2025 18:29 Відповісти
Це «досягнення зеленського» здатне перекрити його оборудки з міндічем та його псевдосанкції!
13.11.2025 17:18 Відповісти
все просто , куплена сьогодні цибуля завтра згниє , а на одрук у тексті нічого увагу звертати , після міндічів у нас і не таке напишуть . Он РНБО вже забуло про його українське громадянство і пише що він і цукерман - ізраїльтяни від прапрадіда .
13.11.2025 18:16 Відповісти
Підприємствам збільшили тарифи на електрику, податки. Фермерам дуже дорого її зберігати. Вигідніше продати задешево. А потім будуть брати дорогі кредити. Якби мали б гроші, висушили її.
14.11.2025 08:11 Відповісти
Не буду вступати у полеміку щодо вартості послуг , краще наголошу на іншому - те із овочів , що вже пошкоджено через погодні умови , неможливо зробити повторно якісним , бо маємо справу з біологічною продукцією а не каменем чи металом . Якщо , у даному випадкові цибуля , через надлишок вологи у грунті почала відновлювати вегетацію , то точку росту без наслідків зупинити дуже важко . Саме це розуміють фермери і тому намагаються скинути товар що втратив якість , компенсувавши хоч якусь частину витрат на його вирощування. Саме погодні умови були основним чинником такого пізнього збору і такої низької якості , а не тарифи на енергію , я не бачив жодного разу щоб цибулю сушили у якихось сушарках , завжди вистачало сонця на полях .
14.11.2025 12:07 Відповісти
Щось курнули на радощах .
13.11.2025 17:35 Відповісти
Ну так ясно чого - лушпиння з цибулі , воно нині ніпочім ))
13.11.2025 18:17 Відповісти
Азаров зі своєю капустою заздрить, мабуть!
13.11.2025 17:47 Відповісти
У азірова нині горе , йому на днях перестали українську пенсію нараховувати , а ви так із нещасного зловтішаєтеся . Непорядок .......
13.11.2025 18:18 Відповісти
Зламав собі мізки після прочитання статті
13.11.2025 17:47 Відповісти
Маю купу котів і собаку,не жеруть вони цибулю,навіть дешеву..
13.11.2025 17:55 Відповісти
І жодної цифри для порівняння.Просто подешевшала і всьо...Подивився ціну на оптовому ринку на львівському Шуварі.Ціна - 9-10 гривень.А у вересні я там купив мішок за одинадцять,а другий за вісім гр.за кг.Та що за вісім почала проростати.Я її розсипав у гаражі,перебрав,потроху забираю...Так,дешевше ніж у минулому році.Значить в наступному менше посадять (чи посіють,зараз вже з насіння виростає повноцінна цибулька)...І буде дорожче...А тема взагалі то тупа...
13.11.2025 18:15 Відповісти
Ту що проростати починає садіть у ящики для розсади щільненько або у фляги з під води і на вікно - будете забезпечені за тиждень -другий зеленню аж до весни .
13.11.2025 18:21 Відповісти
Купуємо цибулю в супермаркеті
по 7,45 гр/кг.Дійсно,низька ціна.
Картоплю закупили на зиму по
16 гр/кг.Капусту нашаткувала в
банки,брали по 12 гр/кг.
Яблука заквасила зі свого саду.
13.11.2025 19:32 Відповісти
Теж мені новина... До весни вона почне гнити або порохнявіти й зросте в ціні "на цілих 42% - буде ще одна "сенсація"
13.11.2025 21:16 Відповісти

