В Україні продовжує стрімко дешевшати цибуля. Ціни вже на 42% нижчі, ніж торік
В Україні продовжують знижуватися ціни на цибулю через збільшення пропозиції продукції невисокої якості, яка не користується активним попитом.
За словами самих фермерів, частка некондиційних овочів у загальному обсязі врожаю 2025 року щонайменше вдвічі перевищує минулорічні показники, передає EastFruit.
На сьогодні виробники пропонують цибулю до продажу в діапазоні 4-9 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше.
Як зазначається, через затяжні дощі в період збиральних робіт якість врожаю істотно постраждала, внаслідок чого продукція виявилася непридатною для тривалого зберігання.
Намагаючись у найкоротший термін реалізувати таку цибулю, продавці дедалі частіше вдаються до зниження відпускних цін.
Тим часом продукція високої якості зараз рідко надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, чекаючи вищих цін.
Водночас цибуля в Україні наразі коштує в середньому на 42% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.
Ключові гравці ринку не відкидають того, що найближчими днями ціни продовжать знижуватися, адже пропозиція цибулі на внутрішньому ринку продовжує збільшуватися.
Раніше повідомлялося, що в Україні вперше за кілька тижнів різко подешевшали помідори.
До того стало відомо, що в Україні різко подешевшали огірки вперше за кілька місяців.
Перед тим заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що дефіциту овочів цього року в Україні не передбачається, врожай є достатнім і навіть більшим, ніж торік. Наслідком цього є суттєве зниження цін порівняно з 2024 роком.
по 7,45 гр/кг.Дійсно,низька ціна.
Картоплю закупили на зиму по
16 гр/кг.Капусту нашаткувала в
банки,брали по 12 гр/кг.
Яблука заквасила зі свого саду.