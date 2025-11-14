Європейський суд заборонив продавати безалкогольний напій як "джин"

Суд Європейського Союзу постановив, що безалкогольний напій не може продаватися під назвою "джин".

Як пише Politico, справа стосувалася напою, який продавався як Virgin Gin Alkolholfrei.

Суд Люксембургу постановив, що формулювання порушує закон ЄС, який говорить, що джин має бути виготовлений із етилового спирту та ягід ялівцю з мінімальною міцністю алкоголю 37,5%.

У заяві суду йдеться, що закон покликаний захистити виробників джину від конкуренції, а споживачів – від плутанини.

Рішення щодо джину з'явилося на тлі підготовки маркування м'ясних продуктів рослинного походження, залежно від того, чи пройде суперечлива "заборона на вегетаріанські бургери" через міжінституційні переговори.

Німецька асоціація боротьби з недобросовісною конкуренцією подала позов проти PB Vi Goods, яка виробляє копію джину.

Суд встановив "чітку заборону в законодавстві ЄС", оскільки напій не містить алкоголю. Продукт можна продавати, але не як "джин", незалежно від того, чи використовуються в ньому такі терміни, як "безалкогольний" або virgin.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в жовтні більшість депутатів Європарламенту підтримали проєкт стосовно заборони використовувати назви "стейк", "ковбаса" та інші в найменуваннях вегетаріанських замінників м'ясних продуктів. Європарламент уже розглядав таку ініціативу в 2020 році, проте тоді її відхилили.

До того стало відомо, що в Україні затвердили нові правила маркування алкоголю та сигарет. Так, із 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність із рідиною, що використовується в електронних сигаретах. Таким чином, покупці зможуть перевіряти легальність товару